Massimo Protani rieletto Presidente della Lega Basket Femminile

Massimo Protani è stato rieletto come Presidente della Lega Basket Femminile per il prossimo quadriennio, al termine dell’Assemblea Elettiva svoltasi oggi a Roma nel rispetto di tutte le misure di sicurezza anti covid.

Confermati dal precedente Consiglio Direttivo Roberto De Zotti (Umana Reyer Venezia), Vittorio Giuriati (Fila San Martino di Lupari) e Paolo Manclossi (Parking Graf Crema). Entrano a far parte del nuovo Consiglio Direttivo LBF Edvige Cavallini (Allianz Geas), Guia Sesoldi (USE Rosa Scotti Empoli) e Marco Mura (Techfind San Salvatore Selargius).

Le parole e i ringraziamenti del Presidente Massimo Protani: “Sono onorato di ricoprire per altri quattro anni una carica tanto importante quanto impegnativa come il Presidente della Lega Basket Femminile.

Un ringraziamento di cuore al Consiglio Direttivo, a chi ne ha fatto parte e a chi mi accompagnerà per il prossimo quadriennio. Un attestato di stima e fiducia che mi riempie di orgoglio, soprattutto in questo particolare momento storico, per la presenza anche di Presidenti di società logisticamente distanti, una grande dimostrazione di appartenenza al nostro amato movimento.

Grazie a tutte le Società e ai Presidenti di Serie A1 e Serie A2 per la collaborazione e il lavoro svolto in questi anni, soprattutto nell’ultimo travagliato periodo. Nei prossimi quattro anni mi impegnerò, come ho sempre fatto, insieme al Consiglio Direttivo, all’ufficio operativo, alle Società e alla FIP, per far crescere ulteriormente l’intero movimento attraverso una programmazione attenta e lungimirante”.

Area Comunicazione LBF