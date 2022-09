Memorial Gontero – Brixia s’impone su Moncalieri

Nel consueto Memorial Bruno Gontero l’Akronos Libertas Moncalieri ospita Brixia Basket Brescia. Una partita a due facce per le gialloblù che inizialmente sembrano guidare con facilità l’incontro, salvo poi subire il contrattacco delle lombarde nella seconda metà di gara. A pesare, e non poco, l’affollato reparto infermeria che in queste settimane limita le rotazioni di coach Spanu, in particolarenel pitturato. Ancora ai box: Sagerer, Cordola, Katshitshi e Berrad.

Dopo il trentello di giovedì contro Geas, è quindi Marzia Tagliamento a sbloccare subito la partita, prima con un passo e tiro dal post basso e poi con l’assist per la tripla di un’ispiratissima Kathyrin Westbeld che porta le Lunette sul 5-0. E mentre Brescia continua a fare fatica contro la difesa aggressiva del quintetto small di coach Spanu (Westbeld da 5), Erica Reggiani in rovesciata e il duo americano Westbeld-Mitchell obbligano le ospiti al primo timeout sull’11-2 per Moncalieri. Un tre su tre dalla lunetta di Zanardi avvicina Brescia, ma due assist in fila di Tagliamento per Westbeld riportano rapidamente l’Akronos in doppia cifra di vantaggio. Sul finire del parziale le ospiti sono abili a capitalizzare con continuità dalla lunetta (10 su 11) finendo i primi 10’ sotto di appena sei lunghezze.

Avvio di secondo quarto difficile per l’Akronos che concede qualche penetrazione di troppo alle bresciane. Ci pensano Westbeld con 5 punti in fila e Tagliamento su assist di Reggiani a riportare Moncalieri sul +9 alla boa del quarto. Segue un altro contrattacco delle ragazze di coach Zanardi che con un parziale di 8 a 0 si riavvicinano fino al -1, ma ancora una volta Westbeld in sottomano e Tagliamento da oltre 7 metri ricacciano indietro Brescia. All’intervallo Moncalieri guida 37 a 33, con 19 di Westbeld e 12 di Tagliamento, a cui Brescia risponde con i 13 di Mcray e gli 11 di Zanardi.

Alla ripresa Brescia ricomincia da dove aveva interrotto, tenendo alti ritmi offensivi e trovando buone conclusioni individuali con Johnson e Scarsi. Dall’altro lato del campo la difesa a zona delle avversarie blocca a lungo l’attacco delle gialloblù che per la prima volta in tutta la partita si trovano a inseguire sul 48-46 a 3’ dalla fine del terzo parziale. Coach Spanu prova a dare una scossa alla partita inserendo in campo la giovanissima Elisabetta Chessa (all’esordio assoluto con la maglia della prima squadra), Sveva Nicora ed Amy Jakpa. Una giovanissima Moncalieri tiene abilmente botta e chiude il quarto sul -1.

Nell’ultimo periodo le lombarde partono ancora a marce ingranate trovando un parziale di 8-0 che alla boa del quarto le porta sul 63-54. Dopo oltre cinque minuti di digiuno offensivo Moncalieri si sblocca finalmente con una tripla di Mitchell e un canestro dalla media di Westbeld in rapida successione. Brescia sembra però averne di più e pur subendo un parziale di 7-0 riesce a mantenere fino alla fine il vantaggio. Risultato finale 74-70.

Mvp dell’evento: Carlotta Zanardi. Per lei 20 punti, 6 assist e 3 recuperi.

Il commento di coach Spanu

«Brave, bravissime loro. Noi un po’ meno. Ma nonostante le diverse assenze sotto canestro siamo riuscite a partire bene, trovandoci anche un paio di volte in doppia cifra di vantaggio. Nel secondo tempo abbiamo accusato un po’ di stanchezza e il gap di centimetri sotto canestro si è accentuato. Tutto sommato sono soddisfatto, in particolare per l’atteggiamento delle più giovani che sono scese in campo senza paura. Adesso abbiamo qualche giorno di pausa in vista del prossimo weekend per il Memorial Pasquini insieme a Crema, Basket Costa e Sanga Milano. Speriamo di recuperare qualche giocatrice importante nel pitturato».

Box Score

Risultato Finale 70-74 Parziali (20-14; 37-33; 54-55)

Akronos Libertas Moncalieri Mitchell* 6, Tagliamento* 20, Westbeld* 31, Reggiani* 8, Cherubini, Chessa, Landi Ar.*, Landi Al., Nicora, Kajpa, Giacomelli 5.

All.re Spanu Ass Nicastro

Brixia Basket Brescia Johnson* 20, Tomasoni 1, Zanardi 20, De Cristofaro* 3, Tempia, Scarsi* 8, Moreni, Scalvini, Rainis *, Valli 5, Miller Mcray* 17.

All.re Zanardi Ass Mistichelli,Gattone

