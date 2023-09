Memorial Mazzali – Bolzano e Brixia Basket accedono alla finale

Le premesse per un Memorial Paola Mazzali di grande livello e interesse c’erano tutte e le aspettative sono già state mantenute nella prima giornata di semifinale.



La prima partita ha visto in campo Brixia Brescia di serie A1 e Apu Udine A2 dove la compagine lombarda ha fatto valere tutta la sua categoria, con una Boothe da 27 punti e 13 rimbalzi, le friulano ce l’hanno messa tutta per rendere il compito delle avversarie il più arduo possibile, ma la differenza di forze in campo ha da subito incanalato la partita.



BRIXIA UDINE 101-58 (27-15; 51-29; 72-48; 101-58)

RMB Brixia: Landi 5, Tomasoni 4, Zanardi 8, Tomasoni C. 2, Pinardi 3, Mbreni 0, Louka 18, Scalvini 6, Rainis 4, Boothe 27, Garrick 12, Skoric 12. Allenatore: Zanardi

Delser Apu Udine: Codolo 2, Bocenzi 8, Ronchi 15, Penna 5, Cognati 13, Bacchini 5, Shash 0, Cancelli 2, Bianchi 4, Gregori 9. Allenatore Riga.

Seconda semifinale Alperia Basket Club Bolzano A2 vs Costa Masnaga A2. In questo caso la partita si è giocata ad altissimi livelli con esito incerto fino alla fine, una battaglia durata 40 minuti dove le bolzanine sono uscite vincitrici e si giocheranno la finale I-II posto domenica alle 18, mentre la finale III-IV inizierà alle 16:00.



BOLZANO – COSTA MASNAGA 59-56 (19-14; 35-35; 42-46; 59-56)

Alperia Basket Club Bolzano: Kob, Fracaro, Kotnis 21, Cassini, Egwoh 8, Grassia O, Schwienbacher 11, Gualtieri 0, Vella 9, Cela, Mazzucco 0, Missanelli 10. Allenatore Sacchi

Limonata Costa Masnaga: Ravelli 13, Cibinetto 0, Osazuwa 6, Caloro 5, Gorini 0, Piatti 6, N’Guessan 7, Allievi 4, Bernardi 3, Pappalardo 4, Tibè 6, Serra 2. Allenatore: Andreoli

Partita intensa ad alta velocità per entrambe le squadre che hanno lasciato aperto il risultato fino all’ultimo respiro, facendo vedere tecnica e carattere. L’Alperia guidata dai 21 punti di Aneta Kotnis e Costa dai 13 di Ravelli. Quest’anno, a differenza dello scorso, le due squadre non si incontreranno in campionato perché inserite in due diversi gironi, mentre Udine e il BCB, entrambe nel girone B, proseguiranno la oramai lunga rivalità in campo e grande amicizia fuori.

Era stato annunciato come un XVII Memorial di alto livello e così si è già presentato alla prima giornata. Il modo migliore per onorare il ricordo di Paola. E oggi si prosegue con il gran finale.

UFF.STAMPA PALL.BOLZANO