Memorial Mazzali – Brixia vince la finale contro Bolzano, Costa Masnaga supera Udine nella finalina

Il XVIII Memorial intitolato a Paola Mazzali ha visto in campo squadre di grande qualità, 3 di serie A2 e una di A1, che si sono scontrate in una due giorni di partite molto interessanti.



Alla fine a spuntarla è stata la squadra favorita fin dall’inizio, il Brixia Basket che nella stagione 2023/24 militerà ancora in serie A1.

Non da meno sono però state le squadre di A2 a partire dalle padrone di casa dell’Alperia Basket Club Bolzano che dopo essersi guadagnate la finale battendo sabato il Costa Masnaga, si sono fatte onore anche la domenica contro una squadra costruita per l’A1 e quindi più strutturata e con un numero di straniere maggiore come permesso dalle differenti formule dei due campionati.

Nella finale III – IV posto Costa Masnaga ha avuto la meglio su Udine dopo una gara giocata sempre alla pari, proprio come accaduto nella semifinale. Alla premiazione erano presenti Gloria Vallazza la mamma di Paola Mazzali e Simone Davi il figlio maggiore, anche lui sportivo di livello e giocatore del FC Südtirol in serie B.



Finale I-II posto: Alperia Basket Club Bolzano 51- Brixia Basket 71 (15-18;26-42; 41-57; 51-71)



Alperia Basket Club Bolzano: Kob, Fracaro 0, Kotnis 8, Cassini, Egwoh 3, Grassia 11, Schwienbacher 8, Gualtieri 3, Vella 7, Cela, Mazzucco 0, Missanelli 11. Allenatore Sacchi



RMB Brixia: Landi 7, Tomasoni 0, Zanardi 4, Tomasoni C. 2, Pinardi 9, Mbreni, Louka 12, Scalvini 0, Rainis 0, Boothe 19, Garrick 14, Skoric 4. Allenatore: Zanardi

Finale III-IV posto: Apu Udine 51 – Basket Costa 58 (14-22; 29-33; 41-48)



Delser Apu Udine: Codolo 0, Bovenzi 14, Ronchi 10, Penna 0, Cognati 0, Bacchini 6, Shash 3, Cancelli 11, Bianchi 1, Gregori 6. Allenatore Riga.



Limonta Costa Masnaga: Ravelli 7, Cibinetto 0, Osazuwa 10, Caloro 0, Gorini 0, Piatti 5, N’Guessan 11, Allievi 11, Bernardi 5, Pappalardo 2, Tibè 7, Serra 0. Allenatore: Andreoli

