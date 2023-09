Memorial Paolo Filippi – Il Geas sconfigge Derthona Basket

Buone impressioni quelle fornite dalla formazione di Cutugno nel test odierno di Casale Monferrato che vedeva le giraffe opposte, in una partita amichevole organizzata nell’ambito del 1° Memorial Paolo Filippi ad una squadra di categoria superiore, l’Allianz Geas Sesto San Giovanni; gara che è stata anche l’occasione per rivedere a bordo campo e salutare, con grandissimo piacere, sia alcune delle protagoniste della incredibile scalata (in soli due anni dalla serie B alla serie A2, passando per la A3) del Bcc di ieri (capitan Gabba, Bergante, D’Amico, unitamente ad Algeri, oggi medico sociale) che un paio di giocatrici (Bonasia e Gatti) che fino a pochissimi mesi fa ancora vestivano la nostra casacca e che hanno contribuito, con le compagne, alla conquista della storica Coppa Italia. Al termine dei 40′ si sono imposte, come previsto, le lombarde (83-73 il punteggio finale) ma l’Autosped non ha affatto sfigurato, uscendo a testa alta dal Pala Ferraris. Nonostante le assenze di Juric e Leonardi (il Geas invece ha dovuto rinunciare a Panzera) le giraffe hanno, per larghi tratti, fatto match pari con le quotate avversarie; a fare la differenza è stato soprattutto il maggior peso, in centimetri e chili, che l’Allianz poteva vantare nel pitturato rispetto all’Autosped che infatti ha sovente dovuto pagare dazio nell’area dei 3 secondi nei confronti delle varie Moore, Begic, Trucco e Tava. Coach Cutugno però può essere soddisfatto per il rendimento e l’atteggiamento delle proprie ragazze che hanno giocato senza alcun timore reverenziale mostrando buone trame e personalità e le sue parole al termine della partita lo testimoniano: “E’ stato un allenamento sicuramente con un tasso di agonismo molo alto contro una squadra di un livello tecnico e fisico certamente superiore al nostro. Abbiamo lavorato molto sui minutaggi e siamo comunque soddisfatti di quanto fatto.” Questo invece il commento di Cinzia Zanotti, capo allenatrice dell’Allianz Geas: ” Una buona partita di allenamento che ci ha offerto importanti spunti su cui lavorare. Come sempre in questo periodo le partite non sono il focus della preparazione ma ci danno indicazioni preziose. L’Autosped è un’ottima formazione e ci ha dato filo da torcere”.

Autosped Bcc Derthona Basket – Allianz Geas Sesto 73-83 (10-21, 30-41, 51-61)

Autosped: Marangoni 15, Cerino 6, Espedale, Leonardi ne, Baldelli 4, Gianolla 13, Thiam 2, Juric ne, Attura 19, Castagna, Melchiori 14, Imuentinyan. All. Cutugno Ass. Cerini e Lazzari

Allianz Geas: Dotto 4, Moore 20, Conti 12, Begic 9, Arturi 6, Bestagno 2, Tava 5, Trucco 11, Panzera, Gwathmey 14, Ramon. All. Zanotti Ass. Vanoncini e Gargantini

UFF.STAMPA DERTHONA BASKET