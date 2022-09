Memorial Pasquini – Sarà Crema contro Moncalieri la finalissima

Saranno la Libertas Moncalieri e le padrone di casa della Parking Graf Crema a contendersi il Memorial “Nina Pasquini”. Nel tradizionale appuntamento giunto alla sua 21^ edizione saranno dunque come da pronostico le due formazioni di A1 a giocarselo dopo aver superato nelle due semifinali rispettivamente Costa Masnaga e il Sanga Milano. Nella gara di apertura largo il successo delle ragazze di coach Spanu (MVP Tagliamento 21 p.ti) che fin da subito hanno indirizzato a proprio favore la gara con un parziale di 32-17 al termine del primo periodo poi gestito in pieno controllo fino al termine con un eloquente 94-68 a confermarlo. Vittoria netta anche da parte di D’Aliè & C. nella seconda gara in programma in quello che per anni è stato un derby che ha regalato tante emozioni. Un po’ più equilibrato consideriamo l’andamento della gara soprattutto nella parte iniziale ma che progressivamente è passata nelle mani delle padrone di casa che hanno chiuso a proprio favore la contesa sul 68-47 (MVP Meresz 19 p.ti). Nel pomeriggio per la finale, dopo le sfide trascorse in A2, sfida incrociata tra le padrone di casa e la formazione piemontese, già vincitrice nel 2019, una anteprima a quelle che saranno poi disputate nel prossimo campionato.

Uff.Stampa Basket Team Crema