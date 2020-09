MS Group trasmetterà in chiaro i match della Lega Basket Femminile anche nella stagione 2020/2021

Nel segno della continuità, Lega Basket Femminile e MS Group ancora insieme: il gruppo televisivo trasmetterà in chiaro, sui suoi canali MS Channel e MS Sport, i migliori match di pallacanestro femminile della stagione 2020/2021.

La programmazione in chiaro sui canali MS Group inizierà il 27 settembre con la diretta dal PalaRomare di Schio della Finale della Supercoppa Italiana “Famila Cup” 2020, alle ore 18.30. Martedì 29 settembre è in programma la differita della Finale della Coppa Italia di Serie A2 “Azimut” 2020.

Per quanto riguarda il campionato, MS Group raddoppia e, novità stagionale, apre anche alle Serie A2: oltre alle dirette settimanali della Techfind Serie A1 in chiaro, verranno proposte due partite settimanali in differita del secondo campionato nazionale, una per Girone.

Confermato, inoltre, l’appuntamento fisso con “Donne e Basket Magazine”, ogni giovedì alle ore 20.30. Il primo episodio dell’approfondimento LBF sul mondo del basket femminile andrà in onda il 15 ottobre.

Sarà possibile seguire tutti i match e i programmi Lega Basket Femminile nei seguenti modi:

SATELLITE

MS Channel sarà visibile all’interno del pacchetto base Sky al n. 814.

DIGITALE TERRESTRE

MS Channel sarà visibile sul network DTT MS Sport, in 9 regioni italiane (Liguria, Piemonte, Lombardia e Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana e Lazio).

PIEMONTE – canale 601

LIGURIA – canale 684

LOMBARDIA – canale 645

VENETO – canale 675

TRENTINO ALTO ADIGE – canale 117

FRIULI VENEZIA GIULIA – canale 173

EMILIA ROMAGNA – canale 219

TOSCANA – canale 296

LAZIO – canale 185

