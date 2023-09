Nasce la nuova LBF TV. Si inizia con Supercoppa e Opening Day in chiaro

Da oggi la piattaforma streaming ufficiale della Lega Basket Femminile LBF TV • www.lbftv.it cambia totalmente veste, dalla grafica all’esperienza utente molto più semplice, efficace e piacevole grazie alla collaborazione con FLIMA, nuova e ambiziosa realtà del settore.



Non solo un cambiamento dal punto di vista “estetico” ma anche un lavoro decisamente importante e impegnativo nel “dietro le quinte” per la realizzazione di una piattaforma moderna che mette al centro di tutto l’esperienza dell’utente, disponibile in tre lingue: italiano, inglese e spagnolo.



Si inizia subito con la possibilità di guardare eccezionalmente in chiaro tutte le partite della Supercoppa Italiana e dell’Opening Day della Techfind Serie A1. Una vetrina aperta a tutti che consentirà di fruire momentaneamente in maniera gratuita della nuova LBF TV sviluppata da FLIMA.



Ma le novità non si fermano qui… Successivamente all’Opening Day verranno implementate importanti features che miglioreranno notevolmente la piattaforma come l’app per smartphone, tablet, smart tv e insieme a queste verranno inoltre svelati i piani di abbonamento per fruire di tutti i contenuti live e on demand della Lega Basket Femminile.





BUONA VISIONE SU LBF TV!

AREA COMUNICAZIONE LBF