A2, nel weekend il Memorial Mazzali: in campo le due Bolzano e Ponzano

Nel fine settimana del 26-27 settembre 2020 si svolgerà la XIV edizione del Memorial organizzato dal Basket Club Bolzano in ricordo del suo capitano, morta tragicamente in un incidente d’auto a soli 32 anni quando era ancora in piena attività cestistica, ma soprattutto lasciando due bambini piccoli.

Paoletta è stata ed è la giocatrice di basket simbolo della città. Il Basket Club Bolzano ha immediatamente ritirato la sua maglia, la numero 5 e il Comune di Bolzano le ha intitolato il palazzetto della città che dal 2006 porta il suo nome, il “PalaMazzali”.

Quest’anno si è rimasti in attesa fino all’ultimo prima di confermare l’organizzazione e quindi il consueto quadrangolare si trasforma in un triangolare che vede in campo oltre alla squadra padrona di casa, il Basket Club Bolzano Alperia, anche il Ponzano Basket e la Pallacanestro Bolzano. Tutte squadre di serie A2 femminile.

Ogni partita si svolge su due quarti da 10 minuti e le partite della domenica ripartiranno dal punteggio finale di quelle del giorno precedente. La classifica verrà quindi stilata al termine delle gare di domenica, in caso di parità di vittorie verrà conteggiata la differenza canestri.

Il programma:

sabato 26.09

ore 18:00 Basket Ponzano vs Pallacanestro Bolzano

ore 18:45 Alperia Bolzano vs Basket Ponzano

ore 19:30 Alperia Bolzano vs Pallacanestro Bolzano

domenica 27.09

ore 17:00 Pallacanestro Bolzano vs Basket Ponzano

ore 17:45 Alperia Bolzano vs Basket Ponzano

ore 18:30 Alperia Bolzano vs Pallacanestro Bolzano

a seguire le premiazioni.

Il sabato alle 15:30 si terrà anche un’amichevole U14-U16 BCB vs Cestistica Rivana

Potrà accedere al palazzetto un numero limitato di persone. All’entrata verrà misurata la temperatura; disinfettate le mani; segnato nominativo, numero di telefono e assegnato un posto a sedere numerato. Tutte le norme e le misure di distanziamento anti Covid19 dovranno essere osservate tassativamente.

Uff.Stampa Basket Club Bolzano