Nel weekend ritorna anche la Serie A2: l’elenco delle partite in programma

Dopo il Campionato di Serie A1, anche la Serie A2 come da calendario ufficiale riprenderà questo fine settimana, a porte chiuse come previsto dal Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 marzo.

Rispetto al massimo campionato, più variegato il programma del weekend della categoria, che a oggi conta un recupero della ventunesima giornata, due recuperi della ventitreesima e le partite previste per la ventiquattresima (che verrà completata il fine settimana del 14-15 marzo).

Ecco l’elenco delle partite in calendario nei prossimi giorni, al netto di nuovi spostamenti legati all’emergenza sanitaria in corso:

Sabato 7 marzo 2020

Girone Nord

Recupero 21^ giornata: Giants Basket Marghera-Ponzano (ore 20.45, PalaStefani, Marghera)

24^ giornata: Alperia Bolzano-Fassi Edelweiss Albino (ore 20.30, PalaMazzali, Bolzano)

24^ giornata: Autosped Castelnuovo Scrivia-Basket Sarcedo (ore 21, Palasport “Uccio Camagna”, Tortona)

Girone Sud

Recupero 23^ giornata: Jolly Acli Livorno-Cus Cagliari (ore 21, Palasport “B. Macchia”, Livorno)

24^ giornata: High School Basket Lab-Techfind San Salvatore Selargius(ore 16, Arena Altero Felici, Roma)

24^ giornata: Virtus Surgical Cagliari-RR Retail San Giovanni Valdarno (ore 18, Palestra Virtus, Cagliari)

Domenica 8 marzo 2020

Girone Sud

Recupero 23^ giornata: CA Carispezia Cestistica Spezzina-Feba Civitanova Marche (ore 17, PalaMariotti, La Spezia)

Si parte dal derby veneto Marghera-Ponzano, posticipato da metà febbraio (prima dell’emergenza sanitaria che ha colpito il nostro paese): dopo quel rinvio entrambe le squadre hanno disputato una partita a testa; per Ponzano una buona vittoria in casa contro Mantova che ha ridato un po’ di ossigeno, mentre le biancoblù hanno perso un match tirato con Sarcedo che ha comunque lasciato intravedere progressi già visti nelle scorse settimane.

Tra gli altri match in programma nel Girone Nord lo scontro tra Bolzano e Albino, sfida tra quarta e nona classificata, e la partita tra Castelnuovo Scrivia e Sarcedo: Castelnuovo torna in campo dopo tre settimane di stop (l’ultimo match la vittoria per 50-66 in casa di Bolzano), Sarcedo come detto ha giocato contro Marghera due settimane fa, inoltre in settimana la sua play Viviani, in doppio tesseramento con Schio, ha festeggiato la prima presenza con punti in A1.

Il Girone Sud con quattro partite in due giorni: si parte dal sabato coi due match della ventiquattresima giornata, High School Basket Lab (sempre in emergenza infortuni) ospita Selargius in piena corsa per un posto Playoff e rinfrancata dalla possibilità di ricaricare le pile durante la sosta rivelatasi piuttosto lunga (tre settimane).

San Giovanni Valdarno, diretta concorrente di Selargius, va in casa della Virtus Cagliari: le toscane hanno salutato Manfrè, destinazione Patti in Serie B, buoni segnali nell’esordio contro HSBL dall’olandese Klerx. Prima del break la Virtus ha perso un match fondamentale in casa contro Civitanova e cercherà di recuperare punti sul proprio campo. Ex dell’incontro l’esterna De Pasquale.

Un’altra sfida di spessore è il recupero della ventitreesima giornata tra Livorno e Cus Cagliari, previsto per sabato sera: le toscane vengono da una settimana abbastanza turbolenta con difficoltà logistiche legate agli allenamenti, morale buono in casa Cus dove la sensazione è che la sosta abbia risolto qualche problema di acciacchi e di condizione accusato nelle ultime settimane.

Domenica spazio al sempre affascinante match tra La Spezia e Civitanova Marche, il recupero della ventitreesima giornata: spezzine in formazione tipo, per le marchigiane buona situazione a livello di morale dopo la fondamentale vittoria in Sardegna prima della sosta.

