Next Gen Cup U18F – Mirabello è troppo forte, Lupe battute

Essegi San Martino – Academy Mirabello 60-74 (13-23, 25-46, 38-64)

LUPE SAN MARTINO: Mini, Giordano 8, Coccato 10, Toffolo 4, Antonello 6, Frigo 1, Biliato 2, Peserico 14, Guarise 7, Fontana 4, Gasparella 2, Baron 2. All. Valentini.

BASKET ACADEMY: Campanini 8, Ceno 2, Farina 12, Gilli 12, Calanca, Borghi, Galliera, Celani 6, Cacciatori, Matteucci, Natali 24, Nativi 10. All. Augusti.

Si ferma ai quarti di finale la corsa della Essegi San Martino alla Next Gen Cup, il prestigioso evento che ha visto invitate otto tra le migliori società di basket giovanile femminile. Nella sfida disputata lunedì a mezzogiorno alla Virtus Segafredo Arena di Bologna, le ragazze di coach Valentini hanno ceduto ad Academy Mirabello, espressione del settore giovanile di Vigarano, già vicecampionessa d’Italia Under 16 nel 2018 e terza fra le Under 18 nel 2019.

C’è grande equilibrio nelle fasi iniziali, le due squadre si rispondono colpo su colpo con San Martino che prova a restare avanti fino all’11-8 del 5′. È con difesa aggressiva e contropiede che però Mirabello riesce a trovare il primo break in chiusura di frazione: un 15-0 che vale l’allungo e di fatto si rivelerà decisivo.

Nella seconda frazione le Lupe, guidate in attacco da Peserico (top scorer a quota 14), provano a ricucire il margine. Con le sue stelle già protagoniste in A1 (Gilli, Nativi e Natali, quest’ultima autrice di 20 punti nel solo primo tempo) Mirabello conserva però un margine di sicurezza, trovando poi un nuovo mini allungo in chiusura di quarto, per il 25-46 dell’intervallo lungo.

Il copione rimane lo stesso anche nella seconda metà di gara, con le Lupe brave a crederci e a non mollare mai, e le avversarie sempre autoritarie nel tenere il vantaggio. Anche la mini rimonta dell’ultima frazione non cambia l’esito dell’incontro, a guadagnare l’accesso alle Final Four che si terranno a Pesaro a metà febbraio è Mirabello.

Complimenti comunque alle nostre ragazze e allo staff, è stato un onore prendere parte alla prima edizione di un evento così prestigioso, e ne usciamo a testa alta! Sempre forza Lupe!

Uff stampa Lupebasket