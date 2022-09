Oscar LBF 2022: ecco tutto l’elenco dei premiati

n occasione dell’Opening Day 2022 la Lega Basket Femminile assegnerà gli Oscar per la stagione 2021/2022: le premiazioni si svolgeranno durante la Serata di Gala, che si terrà venerdì 30 settembre presso il piazzale del CUS a Cagliari, con inizio alle ore 21.

Il premio di MVP STRANIERA SERIE A1 2022 è stato assegnato a Jessica Lynn Shepard. La pivot USA, oggi in forza all’Umana Reyer Venezia, ha disputato una sontuosa stagione 2021/2022 con la maglia del Banco di Sardegna Dinamo Sassari. Alla prima esperienza in Italia, Shepard ha contribuito in maniera decisiva alla salvezza sassarese vincendo la classifica delle marcatrici e delle rimbalziste con 29.2 punti e 17.5 rimbalzi di media: è andata in doppia doppia in 24 delle 25 partite giocate, realizzando un massimo stagionale di 44 punti contro Moncalieri, nella fondamentale Gara 1 dei Playout.

Il premio di MVP ITALIANA SERIE A1 2022 è stato assegnato a Laura Spreafico. La scorsa stagione, Spreafico è stata una delle principali protagoniste della stagione 2021/2022: ha chiuso la stagione con 17.5 punti di media, quinto posto nella classifica marcatrici e primo tra le italiane. La sua leadership in un gruppo molto giovane è stata fondamentale per la corsa della Limonta Costa Masnaga verso i Playoff, e durante la stagione per due volte è stata Giocatrice del Mese (unica a riuscirci).

Il premio di MIGLIOR ALLENATORE SERIE A1 2022 è stato assegnato a Georgios Dikaioulakos. Nella prima stagione alla guida del Famila Wuber Schio, il coach greco ha vinto ben tre trofei in ambito nazionale, sfiorando in Europa la partecipazione alle Final Four di EuroLeague Women. In Italia, Schio ha vinto Supercoppa Italiana, Coppa Italia e Scudetto, con un notevole record di 35 partite vinte su 37 giocate: un’annata chiusa da Dikaioulakos con la vittoria del tricolore, quarto coach straniero a riuscirci dopo Vasojevic, Mendez e Vincent.

Il PREMIO “FRANCESCO ALVISI” – MIGLIOR DIRIGENTE A1 2022 è stato assegnato a Antonella Palmieri, presidente di La Molisana Magnola Campobasso. Nel corso della stagione 2021/2022 la formazione campobassana ha fatto un ulteriore salto di qualità, raggiungendo per la prima volta le Final Eight di Coppa Italia di A1 e i Playoff di categoria. Campobasso ha anche esordito in Europa, partecipando ai preliminari di EuroCup Women, e ospitato le Finali Nazionali Under 17, confermando la volontà dirigenziale di porsi come un’attiva partecipante allo sviluppo e diffusione del movimento femminile a livello senior e giovanile.

Il premio di MVP GIOVANE SERIE A1 2022 è stato assegnato a Blanca Francheska Quinonez Mina. L’ala ecuadoriana di La Molisana Magnolia Campobasso, dopo gli esordi nella stagione 2020/2021, ha evidenziato grandi progressi nella stagione 2021/2022 chiusa con 7.1 punti in 19′ giocati di media, con il 49% da due, andando in doppia cifra in 10 partite. Ottimi dati per lei in virtù anche della giovanissima età, 16 anni compiuti soltanto lo scorso mese di agosto.

I due premi di MVP SERIE A2 2022 sono stato assegnato per il Girone Nord a Paola Caccialanza e per il Girone Sud a Emilia Bove.

Il premio a Paola Caccialanza, guardia e capitano della Parking Graf Crema, è sicuramente un attestato del suo ruolo in un gruppo vincente, del percorso sempre a fianco società, dell’attaccamento alla maglia, dell’umiltà e forza di saper esser preziosa per la squadra anche in un ruolo ridotto in termini di minutaggio. Allo stesso modo, il premio a Emilia Bove, ala del Bruschi San Giovanni Valdarno, riconosce l’enorme valore della giocatrice quale leader e giocatrice di esperienza, decisivo per la vittoria del campionato della formazione toscana. Una presenza importante, in grado di rispondere nei momenti più delicati della stagione, come la Finale Playoff chiusa con 14.5 punti di media.

Il premio di MIGLIOR ALLENATORE SERIE A2 2022 è stato assegnato a Michele Staccini. Il coach de La Bottega del Tartufo Umbertide ha dato la sua impronta nei successi della formazione umbra, che prima ha ottenuto la qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia A2, poi si è piazzata terza alla fine della regular season e infine ha brillantemente raggiunto le Finali Playoff sfiorando la promozione. Risultati ottenuti con un gruppo giovane ed evidenziando un gioco sempre molto coinvolgente, ad altissimo ritmo e intensità.

Il PREMIO “NATALINO CARZANIGA” – MIGLIOR DIRIGENTE A2 2022 è stato assegnato a Renzo Soave, presidente dell’Ecodent Alpo. Nel corso degli anni, Alpo si è affermata come una realtà solida e stabile in Serie A2, sempre impegnata in campionati di alto profilo. La società è sicuramente diventata un punto di riferimento in Veneto e in particolare nella zona del veronese, terre di grande tradizione cestistica: in questo senso il ruolo della presidente e del suo staff, caratterizzato da una genuina passione cestistica e da un sempre costante entusiasmo, si è sempre rivelato fondamentale.

Il PREMIO SPECIALE “ANTONIO CONCATO” 2022 è stato assegnato a Angela Gianolla. Dopo il ritiro dal basket giocato al termine di una carriera ricca di soddisfazioni, dal 2019 Gianolla ha intrapreso un’importante carriera da allenatrice, prima a Ragusa e ora alla Virtus Segafredo Bologna. Con la squadra virtussina, da responsabile tecnico, ha avuto un ruolo importantissimo nella crescita tecnica della squadra e, chiamata in causa da head coach nel finale della scorsa stagione, ha ottenuto un traguardo storico: la prima Finale Scudetto della Virtus. Gianolla è stata inoltre la seconda donna nella storia della Lega Basket Femminile ad allenare in una Finale Scudetto dopo Beverly Smith (1999 e 2000).

