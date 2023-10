Oxygen Roma Basket comunica che la gara contro Polisportiva Battipagliese 1963 valida per la 4° giornata della Techfind Serie A1 Lega Basket Femminile in programma domenica 22 ottobre alle ore 18:00 si svolgerà nell’impianto PalaLuiss, in Via Martino Longhi 2. Il match sarà a porte chiuse.

UFF.STAMPA OXYGEN ROMA BASKET