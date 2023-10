Oxygen Roma vince il test contro Alpo

Oxygen Roma Basket – Alpo Basket 75-61 (30-11, 48-36, 68-44)



Oxygen Roma Basket: Tykha, Toscani, Romeo ne, Dongue 16, Cupido 7, Scarsi 8, Czukor 10, Sventoraite 10, Gilli 2, Kalu 22. Coach: V. Di Meglio.

Alpo: Parmesani 11, Nori 10, Turel 12, Fiorentini ne, Rosignoli 12, Moriconi 6, Soglia 7, Chiaretto ne, Mancini ne, Furlani ne, Frustaci 3, Pastore. Coach: N. Soave.



Amichevole importante all’Opening Day LBF. A Schio l’Oxygen Roma, che riposa alla prima giornata di campionato di A1, ha fronteggiato le ragazze di Alpo, squadra di A2, come antipasto della sfida di domenica prossima, quando si inizierà davvero a fare sul serio.

Contro la formazione veneta, la Oxygen si è presentata senza le due nazionali Natali e Bongiorno (impegnate nel 3×3), e con Nicole Romeo ai box per un problema al ginocchio. Dopo un primo quarto davvero travolgente di Kalu e compagne, Alpo ha provato a ricucire affidandosi al tiro dal perimetro, ma le ragazze di Di Meglio sono state brave a non perdere il controllo della gara.

Nella ripresa lo spartito non è cambiato: Roma è padrona del campo (tocca quasi i 30 punti di margine), ha messo in campo rotazioni ampie e ha dato modo anche alle ragazze del settore giovanile della CBF di dare il loro contributo alla vittoria finale.



Queste le parole di coach Di Meglio al termine dell’incontro: “Siamo contenti perché abbiamo fatto una partita seria, dove non abbiamo sottovalutato l’avversario. Abbiamo iniziato molto bene, per poi avere una piccola pausa, ma subito dopo la reazione è stata molto più importante della pausa stessa. Siamo riusciti a dare spazio anche alle giovani, in una gara che nel complesso giudico positiva”.



L’appuntamento ora è domenica 8, a Campobasso, per l’esordio nella massima serie delle ragazze di Vincenzo di Meglio.

UFF.STAMPA OXYGEN ROMA