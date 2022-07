Panthers Roseto approda in Serie A2 Femminile, rilevato il titolo sportivo di Capri

Panthers Roseto approda in A2 Femminile. La conferma è arrivata poco fa durante una conferenza stampa del club abruzzese, dove alla presenza del presidente Gianpaolo Pigliacampo affiancato dalla dirigenza e coach Massimo Romano, è stato annunciato il rilevamento del titolo sportivo di Capri.

Queste le dichiarazioni di coach Romano, fresco di contratto triennale con le Panthers: “Sono contentissimo e onorato di esser qui a Roseto in una piazza che vive di pallacanestro. Al di fuori della categoria, la mia scelta è stata fatta per il progetto che volevano creare e l’entusiasmo attorno a ciò. La Serie A2 è sicuramente differente dalla B, ma siamo stati bravi a cogliere la palla al balzo. L’obiettivo primario sarà quello di mantenere la categoria e sviluppare il progetto sulle giovanili cercando di arrivare un domani nel massimo campionato con giocatrici rosetane o comunque abruzzesi”. Interpellato dai giornalisti ha poi parlato della squadra: “Stiamo costruendo un roster che sarà un mix di giocatrici di esperienza e giovani. Non è stato un mercato facile, ma la scelta di puntare già su giocatrici di categoria superiore anche nell’eventualità di un campionato di B ci ha aiutato. In questa categoria ritengo che un mix di giovani ed esperienza sia necessario. Ci sarà poi una giocatrice comunitaria, che dobbiamo ancora decidere”. Sul tipo di pallacanestro che si vedrà: “Un bravo allenatore si deve adeguare alle giocatrici a disposizione. Nel mio gioco avrà importanza l’aspetto difensivo, fatto di tanta aggressività ma sfruttando comunque le qualità migliori di chi avrò a disposizione”.