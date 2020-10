Parte la raccolta fondi del basket femminile insieme a Make-A-Wish

Molte delle più rappresentative giocatrici del basket italiano hanno deciso di far partire una campagna di raccolta fondi insieme a Make-A-Wish Italia, una onlus attiva a livello globale e che ha svolto nel tempo molte campagne collegate al mondo dello sport, anche con campioni del calibro di Kobe Bryant e Michael Jordan.

L’iniziativa è partita da un primo gruppo di atlete composto da Sabrina Cinili, Marcella Filippi, Tay Madonna, Ashley Ravelli e Giulia Rulli, che hanno poi coinvolto molte compagne di squadra ed avversarie.

L’obiettivo della campagna è aiutare Martina, una bambina di 13 anni affetta da Leucemia, a realizzare il proprio sogno. Se si raggiungerà la cifra complessiva (2.300 €), Martina potrà volare a Parigi per vivere un giorno da modella e visitare le meraviglie della sua città preferita! Queste emozioni sono un potente pensiero positivo per sconfiggere, insieme ai protocolli medici, la sua malattia. Scoprire di avere la Leucemia a 13 anni è un’esperienza devastante: la vita cambia, le priorità devono essere ristabilite e non si può far altro che modificare le proprie abitudini per curarsi seguendo i protocolli medici. Tutto questo è fondamentale ma, allo stesso tempo, è importantissimo regalarsi momenti di positività, ad esempio uno spazio per sognare.

La raccolta fondi è attiva sul sito di fundraising GoFundMe, dove chiunque può decidere di partecipare per aiutare a raggiungere la cifra finale di 2.300 €. Questo il link per donare: https://www.gofundme.com/f/il-basket-femminile-con-makeawish-per-martina

La campagna prevederà diverse modalità di donazione, tra cui l’attivazione di aste di beneficenza delle canotte da gara di alcune atlete, tra cui Cecilia Zandalasini, Nicole Romeo, Martina Crippa, Francesca Dotto e molte altre. Le aste inizieranno lunedì 2 novembre e si svolgeranno su Ebay a questo link: https://www.ebay.it/usr/make-a-wish-italia. L’intero ricavato andrà destinato alla realizzazione del desiderio di Martina.