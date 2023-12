Pesaro – Varese, Librizzi: “Sfida tosta e difficile”

By

Le parole di Matteo Librizzi in vista di Carpegna Prosciutto Pesaro-Openjobmetis Varese:

«Il periodo che stiamo attraversando non è assolutamente dei migliori, ne siamo consapevoli, però veniamo da una settimana molto importante durante la quale siamo riusciti ad allenarci bene insieme grazie anche all’assenza delle partite di FIBA Europe Cup. Come sapete è arrivato Mannion e ci potrà dare una grande mano. Pesaro? Ci aspetta una trasferta molto tosta e difficile; di recente hanno aggiunto al loro roster anche Cinciarini, un giocatore che può portare esperienza ed equilibrio. Per riuscire ad avere la meglio dovremo approcciare il match con la giusta concentrazione e con quell’energia che siamo riusciti a mettere nella sfida di settimana scorsa contro Milano».

UFF.STAMPA PALL.VARESE