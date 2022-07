Pettenon Cosmetics San Martino ripartirà dalla Serie B: “La soluzione migliore e più sensata”

La stagione 2021/22 è stata a dir poco eccezionale per la Pettenon Cosmetics San Martino, che in Serie B è stata protagonista di una cavalcata emozionante, fino a conquistare lo scorso 18 giugno la vittoria della finale playoff e la promozione in A2. Un risultato che alla vigilia non era fra gli obiettivi societari: si puntava sicuramente a fare un buon campionato, ma lo scopo della seconda squadra giallonera è sempre stato soprattutto quello di dare spazio alle giovani, e aiutarle a crescere in contesti più competitivi dei campionati Under.

Ma il gruppo, come è giusto che sia, ha sempre dato il massimo in ogni gara, e alla fine il traguardo centrato da questa giovanissima squadra è una soddisfazione che rimarrà indelebile nella storia del basket di San Martino di Lupari, e va riconosciuto a tutti: dalle atlete, ai tecnici, ai dirigenti e a tutti gli addetti ai lavori.

La stagione 2022/23 però, contrariamente alle attese, non vedrà la Pettenon Cosmetics ai nastri di partenza del campionato di A2. Profonde e attente riflessioni sono sorte infatti nella dirigenza giallonera sin dai giorni successivi ai festeggiamenti. E si è arrivati alla conclusione che affrontare il torneo cadetto sarebbe stato, per riassumerlo in poche parole, un passo più lungo della gamba.

Questo perché la formazione subirà inevitabilmente dei cambiamenti. Alcune giocatrici saranno promosse in pianta stabile in prima squadra, e affronteranno la A1 col Fila: questo non può che essere motivo di gioia e soddisfazione, dato che la seconda formazione senior Lupebasket è nata proprio per lavorare in tal senso. Altre, dopo l’ottima annata in giallonero, stanno ricevendo proposte, e anche questa è una testimonianza del buon lavoro fatto.

Affrontare dunque con un roster ancora più giovane, e privo di pedine importanti, un torneo come la A2 che nell’ultimo periodo ha alzato nettamente il livello – e che da quest’anno consentirà anche il tesseramento di due straniere anziché una – non avrebbe fatto il bene delle ragazze, che poi è ciò che più conta. E rinforzarsi con giocatrici dall’estero o più esperte, oltre a comportare uno sforzo economico non sostenibile, non sarebbe stato in linea con la filosofia di crescita delle giovani che da sempre guida la seconda squadra giallonera.

Ecco dunque che queste considerazioni – condivise con le ragazze e lo staff protagonisti della promozione, così come col main sponsor della squadra – hanno portato alla scelta non semplice, sofferta ma indubbiamente ponderata, di rinunciare al campionato di A2.

A questo punto si sono aperti diversi scenari, con tante società che hanno bussato per rilevare il titolo di partecipazione. Le proposte non sono mancate, ma alla fine si è scelto di non guardare al lato economico, e anzi di rinunciare a proposte più vantaggiose per mettere al primo posto, ancora una volta, il bene delle ragazze. È nata dunque un’opportunità di collaborazione con l’A.S. Vicenza, che disputerà il secondo campionato nazionale e che allo stesso tempo ha ceduto i diritti di partecipazione alla serie B alle Lupe.

Questo permetterà a diverse giocatrici che avranno l’ambizione di giocare in A2 di considerare una corsia preferenziale con una realtà geograficamente vicina, in modo da favorire anche la loro quotidianità e gli impegni di studio. Un progetto che, grazie alla formula del doppio tesseramento, potrebbe permettere alle più giovani di completare il percorso giovanile con le Lupe, e disputare comunque i campionati Under in maglia giallonera.

La Pettenon Cosmetics avrà invece nuovamente la possibilità di disputare la Serie B, campionato che già in questa stagione si è rivelato valido e assolutamente competitivo, e che potrà offrire alle atlete che resteranno l’opportunità di cimentarsi in un contesto adeguato.

Sarà un dispiacere non disputare il campionato guadagnato sul campo, ma si è cercato di trovare la soluzione migliore e più sensata, in primis per le giocatrici stesse. Un grazie va a tutti i soggetti coinvolti per la comprensione, il dialogo e la piena collaborazione in ogni aspetto della vicenda.

Ufficio Stampa Lupebasket