Playoff Techfind Serie A1 – Scattano le semifinali scudetto domani

È il momento delle semifinali per questa Techfind Serie A1.

Famila Wuber Schio – Passalacqua Ragusa



Ad aprire le danze saranno il Famila Wuber Schio e la Passalacqua Ragusa, impegnate in un match che ormai è un grande classico del basket italiano (sabato, ore 19.30, diretta LBF TV). Schio ha avuto qualche giorno di riposo in più, visto che ha chiuso la serie contro l’Alama San Martino di Lupari in sole due partite, ma Ragusa ha dalla sua l’entusiasmo di essersi guadagnata il passaggio del turno dominando Gara 3 alla Segafredo Arena ed estromettendo la Virtus dalla competizione. Per il dominio che ha dimostrato nella seconda parte della stagione Schio resta la formazione favorita, ma Ragusa è una squadra che ha già fatto vedere di poter dare fastidio alle formazioni più quotate. Nell’ultima gara con Bologna le biancoverdi hanno messo in campo una buona solidità difensiva, che ha tenuto a soli 57 punti segnati una squadra come la Virtus, che in regular season viaggiava a una media di 73.1. Le giocatrici iblee hanno poi dimostrato di saper tenere molto bene gli uno contro uno, cancellando di fatto la maggior parte delle iniziative individuali delle bianconere. In attacco, la vittoria di Ragusa è stata figlia del fatto che ha trovato tante soluzioni alternative, con quasi tutte le giocatrici entrate che sono andate a referto e che hanno saputo dare il loro contributo alla squadra. Dall’altra parte stavolta c’è una squadra che nei momenti cruciali della stagione non ha mai tremato e che ha dei numeri migliori in tutte le voci statistiche. Ragusa per provare a portarla a casa dovrà cercare di spezzare il ritmo dell’attacco orange, un meccanismo pressoché perfetto che gira grazie a una media di quasi 20 assist a partita. In attacco per le biancoverdi sarà invece fondamentale trovare continuità al tiro da tre punti: nelle due gare vinte contro Bologna le percentuali da oltre l’arco sono state rispettivamente del 50% e del 47%, un fattore decisivo per il passaggio del turno. Schio dovrebbe presentarsi con il roster al completo, mentre Ragusa spera di recuperare Laura Spreafico. Ad arbitrare l’incontro saranno Stefano Wassermann (primo arbitro), Mattia Eugenio Martellosio (secondo arbitro) e Paolo Puccini (terzo arbitro).

Umana Reyer Venezia – La Molisana Magnolia Campobasso



La seconda semifinale sarà invece la sfida tra l’Umana Reyer Venezia e La Molisana Magnolia Campobasso, che verrà trasmessa in diretta su RAI SPORT (sabato, ore 21, diretta RAI SPORT). Come nel caso della serie precedente, anche stavolta la squadra con la testa di serie più alta ha avuto qualche giorno di riposo in più: la Reyer ha infatti chiuso la serie con l’Oxygen Roma Basket in Gara 2, mentre la Magnolia ha avuto bisogno di tre partite per avere la meglio sull’Allianz Geas Sesto San Giovanni. Il match è molto intrigante, perché vede contrapporsi la seconda squadra per punti segnati (Venezia, 75.3), contro quella che ne subisce di meno (Campobasso, 58.9). La Magnolia con la sua solidità difensiva ha infatti dimostrato di poter essere un problema per chiunque e soprattutto, insieme a Schio, è stata l’unica squadra in grado di battere la Reyer in regular season. Nel match del girone di ritorno Campobasso ha infatti tenuto Venezia a soli 47 punti segnati, vincendo la gara nella propria metà campo: l’unica statistica nella quale Campobasso fa meglio di Venezia sono infatti le palle rubate (9.1 contro 8.5). Il problema della Magnolia resta la fase offensiva, infatti è la terza peggior squadra del campionato per punti segnati (63.3), dietro solo a Sanga e Battipaglia. Nella serie contro il Geas l’antidoto principale a questa difficoltà è stata Blanca Quiñonez, che ha segnato 21 punti in Gara 1 e 15 in Gara 2, ma per provare a battere Venezia al Taliercio Campobasso avrà bisogno dell’apporto di tutte le sue giocatrici. La Reyer infatti, in regular season ha perso solo un match in casa, contro la Virtus e viene da un primo turno playoff in cui non ha lasciato a Roma nemmeno le briciole, vincendo entrambe le partite con oltre 20 punti di scarto. La sfida per Campobasso sarà cercare di contenere le lunghe reyerine: Kuier e Shepard hanno infatti dominato e nonostante l’assenza di Cubaj, sotto canestro Venezia è ancora tra le migliori squadre del campionato. Ad arbitrare l’incontro saranno Stefano Di Biase (primo arbitro), Salvatore Nuara (secondo arbitro) e Valeria Lanciotti (terzo arbitro).

AREA COMUNICAZIONE LBF