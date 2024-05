Playout Techfind Serie A1 – Milano e Battipaglia si sfidano per la salvezza

Questa domenica prenderà il via l’ultimo turno dei playout di questa Techfind Serie A1, con la serie tra il Repower Sanga Milano e l’O.ME.P.S. Battipaglia (domenica, ore 19.30, diretta LBF TV). Nei due precedenti stagionali tra le due squadre è stato sempre il Sanga ad avere la meglio e gli unici quattro punti della formazione milanese sono arrivati proprio grazie alla vittoria sulla formazione campana. Rispetto ai due incontri della regular season, però, entrambe le formazioni sono cambiate molto: Milano, dopo aver salutato Diallo, ha oggi in Dornstauder il fulcro principale del suo attacco, mentre Battipaglia ha allungato la sua panchina con Policari e Smorto, ha aggiunto Domenguer e ha rubato proprio al Sanga una lunga fondamentale come Yurchevichus. I cambi nel roster hanno permesso alla formazione campana di fare un buon finale di stagione, nel quale è riuscita a superare anche il Sanga in classifica, conquistando così il diritto al fattore campo in questa serie. Il Sanga ha avuto a disposizione qualche giorno di riposo in più, poiché è uscita in sole due partite dalla serie con Brescia, mentre Battipaglia ha lottato per un match in più contro Faenza. La sfida si prospetta molto fisica, con le due squadre che hanno nelle lunghe i punti di forza: Johnson è infatti la top scorer di Battipaglia con una media di 14.7, mentre dall’altra parte Dornstauder e Turmel ne mettono rispettivamente 14.2 e 8.9. Susanna Toffali potrà essere un fattore per le spaziature del Sanga, che proverà a sfruttare il punto debole delle avversarie, ovvero le palle perse: con una media stagionale di 18.3 Battipaglia è infatti la formazione che perde più palloni, ma al di là di questo le campane fanno leggermente meglio del Sanga in tutte le statistiche principali. Le due formazioni neopromosse sono dunque pronte a darsi battaglia, per provare a restare ancora un anno nella massima serie.

