Ponzano batte la neopromossa Thermal in amichevole

Positivo test per la Posaclima Ponzano Basket contro la neopromossa Thermal Abano, squadra storica del basket femminile Veneto, tornata in SerieA dopo 25 anni!

La squadra di coach Franceschi parte forte e approfitta degli errori della biancoverdi per piazzare subito un primo break. In effetti l’inizio della Posaclima non è esaltante: le troppe palle perse consentono canestri facili a Destro e compagne che scappano nel punteggio chiudendo i primi 10 minuti sul 16-25!

Si rivede in campo anche Iuliano, in recupero da un’infiammazione, ma sono Alice Milani e Celia Fiorotto a suonare la carica. Il marchio di fabbrica di coach Gambarotto, la difesa, si fa sentire; l’attacco prende ritmo e arriva un contro parziale pesantissimo che manda Ponzano negli spogliatoi avanti di 5 lunghezze (43-38).

Dopo la pausa la musica non cambia: Abano fatica a trovare il canestro e con un paio di giocate di astuzia di Volpato, Ponzano prende il largo. All’ultima pausa il tabellone segna 58-47.

L’ultimo quarto conferma il divario tra le squadre: la Posaclima, più profonda e attrezzata, tiene alto il ritmo e trova canestri dalla solita Alice Milani (18 alla fine) per chiudere in anticipo il match. Alla sirena il punteggio è 79-62. Buon test per le ragazze di Gambarotto che venerdì avranno l’ultima amichevole (derby contro la NPT alle 19:30 a Istrana) prima dell’inizio della LBF SerieA2, sabato 7 ottobre a Rovigo.

POSACLIMA PONZANO – THERMAL ABANO 79-62

(16-25; 43-38; 58-47)

Gobbo 5, Iuliano 9, Fiorotto 14, Zoleo, Valli 6, Favaretto 8, Milani 18, Pertile 3, Varaldi 5, Volpato 10. All: Gambarotto.