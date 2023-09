Ponzano vince il derby con Treviso di misura

La Posaclima Ponzano Basket supera la Martina Nuova Pallacanestro Treviso per 49-48 in un derby di Marca che sapora già di regular season.

Posaclima Ponzano – Nuova Pallacanestro Treviso 49-48

Tabellino: Fiorotto 6, Valli 3, Volpato 9, Varaldi, Milani 5, Favaretto 12, Gobbo, Mosetti 4, Zoleo, Pertile 7, Iuliano 3. All. Gambarotto

L’ultima amichevole di pre stagione assomiglia molto ad una gara di campionato: un derby è sempre un derby e la fisicità è alta fin dalla palla a due. Il primo canestro, in questo contesto, è naturalmente di Celia Fiorotto ma la NPT risponde con un 4-0. Un’ottima Mosetti, presente in attacco e in difesa colpisce in fade away e la tripla di Fiorotto riporta avanti Ponzano. Qualche palla persa di troppo tiene basso il punteggio, ma in un attimo la Posaclima si accende, la palla gira bene e con tre canestri da dietro l’arco di Pertile, Iuliano e Favaretto il primo quarto termina 20-17.

Le difese tornano a farsi sentire. É Valli, su assist di Volpato a trovare il primo canestro del secondo periodo, ed è ancora una tripla. Vespignani muove il tabellone dalla lunetta, ma arrivano i primi punti anche da parte di Milani ed è di nuovo +6. Treviso ritrova ritmo: tripla di Zagni, tripla di Vespignani e parità a quota 25. Il break arancionero continua: Amabiglia colpisce due volte da lontano e la NPT scappa sul +8. Fiorotto dalla lunetta accorcia le distanze ed il tentativo di Mosetti allo scadere viene sputato dal ferro: si va negli spogliatoi sul 26-33.

Mosetti apre le danze con la mancina, Karolina Pobolzy fa sentire i centimetri ma è il momento di Francesca Favaretto: tripla, recupero, contropiede e percorso netto in lunetta per il 37-39. La Posaclima cerca il gioco nel pitturato, anche con le esterne: è Pertile ad accorciare nuovamente prima del canestro finale di Da Pozzo che fissa il punteggio del terzo periodo sul 39-44.

Le difese continuano ad essere efficaci; devastante la stoppata di Sofia Varaldi ai danni di Moretti, ma dopo un paio di minuti di “siccità” il primo canestro arriva da Egwoh. La stanchezza si fa sentire, tanti errori da una parte e dall’altra. Ponzano si affida ancora a Pertile che trova punti dalla lunetta, seguita poco dopo da Volpato. A 5’36″ dal termine è 43-46. Altra grande giocata difensiva di Varaldi che poi serve l’assist per Volpato che torna in lunetta un paio di volte: il suo 5/6 vale la parità. La Marosticense, ex di giornata, non ha ancora finito: recupero e due facili in contropiede che costringono coach Matassini al timeout.

Il quintetto con Mosetti, Milani, Favaretto, Varaldi e Volpato in difesa è una barricata; la NPT deve sudare le proverbiali sette camicie per trovare punti e arrivano a gioco fermo dalla mano mancina di Pobolzy, con 2’45” sul cronometro è ancora parità (48-48). La Polacca fa ancora conoscenza con Sofia Varaldi che la stoppa senza pietà lanciando il contropiede. Per il sorpasso serve un 1/2 di Milani a 50” dalla sirena. La giocata decisiva è una stoppata della guerriera Michela Volpato: vince la Posaclima Ponzano Basket per 49-48!

Sabato prossimo si farà sul serio con l’Opening Day della LBF quando le ragazze di coach Gambarotto saranno impegnate a Rovigo.

UFF.STAMPA PONZANO BASKET