Ancora prima che dal Portorico, il sogno a Cinque Cerchi per le nostre Nazionali passerà dall’Ungheria. A Debrecen, dal 16 al 19 maggio, le Azzurre del 3×3 proveranno a vincere il torneo Pre Olimpico per bissare quanto fatto nel 2021 e tornare così ai Giochi per la seconda volta consecutiva.



Coach Andrea Capobianco ha diramato la lista delle 8 convocate che si raduneranno a Roma dall’8 al 13 maggio per prepararsi al torneo ungherese. Rae D’Alie e Chiara Consolini hanno fatto parte del team olimpico in Giappone mentre Sara Madera fu protagonista della qualificazione ottenuta proprio a Debrecen 3 anni fa. Con loro ci saranno Debora Carangelo, Beatrice Del Pero, Caterina Gilli, Giulia Natali e Beatrice Stroscio.

Da Tokyo 2021 a Parigi 2024 il passo non sarà breve, anche perché le avversarie nel FIBA 3×3 Olympic Qualifying Tournament saranno di primissimo livello. A cominciare dal girone, per nulla semplice, composto oltre che dalle Azzurre anche dalle padrone di casa dell’Ungheria, dai Paesi Bassi e da Israele. Tre test probanti per approdare alla fase a eliminazione diretta (19 maggio). Tre giorni tutti d’un fiato per strappare uno degli ultimi pass olimpici.



LE 8 AZZURRE

N. Atleta Anno Altezza Ruolo Squadra

1 DEBORA CARANGELO 1992 DINAMO LAB SASSARI

2 CHIARA CONSOLINI 1988 SEGAFREDO ZANETTI BOLOGNA

3 RAELIN MARIE D’ALIE 1987 ALAMA SAN MARTINO DI LUPARI

4 BEATRICE DEL PERO 1999 SEGAFREDO ZANETTI BOLOGNA

5 CATERINA GILLI 2002 OBG ROMA

6 SARA MADERA 2000 GERNIKA (SPAGNA)

7 GIULIA NATALI 2002 OBG ROMA

8 BEATRICE STROSCIO 2001 PALL. FEMM. UMBERTIDE



A DISPOSIZIONE

N. Atleta Anno Altezza Ruolo Squadra

1 MARIA MICCOLI 1995 PASSALACQUA RAGUSA

2 GIUDITTA NICOLODI 1995 UMANA REYER VENEZIA

3 LAURA SPREAFICO 1991 PASSALACQUA RAGUSA

4 STEFANIA TRIMBOLI 1996 LA MOLISANA CAMPOBASSO

Allenatore

ANDREA CAPOBIANCO

Preparatore Fisico

JACOPO ARROBBIO (DALL’8 AL 14 MAGGIO)

Medico

PASQUALE BARBIERI

Fisioterapista

GIOVANNI PARAVATI

Team Manager

MARIA CRISTINA CURCIO

Addetto Stampa

GIANCARLO MIGLIOLA (DAL 14 AL 20 MAGGIO)

Il programma

8 maggio

Arrivo convocate entro le ore 12.00

17.00/20.00 – Allenamento presso CPO Giulio Onesti Roma

9 maggio

17.00/20.00 – Allenamento

10 maggio

10.00/12.30 – Allenamento

17.00/20.00 – Allenamento

11/12/13 maggio

10.00/12.30 – Allenamento e incontri amichevoli contro Tunisia

17.00/20.00 – Allenamento e incontri amichevoli contro Tunisia

14 maggio

Trasferimento a Debrecen (Ungheria)

15 maggio

Mattina – Allenamento

Pomeriggio – Allenamento

16/19 maggio FIBA 3X3 Olympic Qualifiying Tournament

Debrecen, Kossuth Square Debrecen – Girone D

16 maggio

19.45 – ITALIA-PAESI BASSI

21.10 – ITALIA-ISRAELE

17 maggio

20.45 – UNGHERIA-ITALIA

19 maggio

Dalle 15.50 – Quarti di finale

Dalle 19.05 – Semifinali

Dalle 20.55 – Finale 3°/4° posto

A seguire – Finale 1°/2° posto

