Presentata a Moncalieri la Final Eight di Coppa Italia Serie A2

Moncalieri diventa per tre giorni il centro della pallacanestro italiana in rosa. Al PalaEinaudi, infatti, dal 6 all’8 marzo andrà in scena la Final Eight di Coppa Italia di A2 femminile.

Dopo la serata di apertura, prevista per giovedì 5 marzo alle ore 18.15 nella splendida cornice della Cavallerizza del Castello di Moncalieri, prenderanno il via le danze che vedono coinvolte 8 squadre (le prime quattro classificate del girone nord al termine della prima fase, ovvero Akronos Moncalieri, Parking Graf Crema, Ecodent Point Alpo e Mapp Tools Blackiron Carugate; e le prime quattro del girone sud: La Molisana Campobasso, E-Work Faenza, Credit Agricole La Spezia,e La Bottega del Tartufo Umbertide).

Tutte le partite verrano dispute al PalaEinaudi di Moncalieri e saranno trasmesse in chiaro in diretta streaming su LBF TV, la finale verrà trasmessa in diretta TV su MS Channel e MS Sport. Durante tutta la durata della manifestazione sarà possibile trovare in tempo reale risultati, tabellini, foto e recap sul sito www.pmsbasketball.com; video, interviste e contenuti originali saranno presenti sul sito del quotidiano nazionale Tuttosport, media partner della manifestazione.

IL PROGRAMMA

Venerdì 6 Marzo 2020 – Quarti di Finale

Gara 1 – Ore 14.00 E-Work Faenza vs Ecodent Point Alpo

Gara 2 – Ore 16.00 Parking Graf Crema vs Credit Agricole La Spezia

Gara 3 – Ore 18.30 La Molisana Campobasso vs Mapp Tools Blackiron Carugate

Gara 4 – Ore 20.30 Akronos Moncalieri vs La Bottega del Tartufo Umbertide

Sabato 7 Marzo 2020 – Semifinali

Gara 5 – Ore 17.30 Vincente gara 3 vs Vincente gara 2

Gara 6 – Ore 20.30 Vincente gara 4 vs Vincente gara 1

Domenica 8 Marzo 2020 – Finale

Gara 7 – Ore 18.00 Vincente gara 6 vs Vincente gara 5

BIGLIETTERIA 10 € biglietto giornaliero – Spalti15 € biglietto giornaliero – Tribuna numerata5 € biglietto giornaliero ridotto (U18 e Over 65) – SpaltiPresentando il biglietto del giorno precedente, biglietto a 5 € (solo spalti)

Area Comunicazione LBF