Ragusa, Civitanova Marche, Livorno e Virtus Academy Benevento ammesse al prossimo campionato di Serie A2

Nella giornata di oggi la Federazione Italiana Pallacanestro ha comunicato che le società Virtus Eirene Ragusa, Feba Civitanova Marche, Jolly Acli Basket Livorno e Virtus Academy Benevento parteciperanno alla prossima Serie A2.

Le quattro società raggiungono le 24 formazioni aventi diritto che hanno in precedenza completato la loro iscrizione alla stagione 2024/2025.

Il campionato di Serie A2 2024/2025 seguirà la formula prevista, come da competenze regolamentari, dall’art. 70.2 delle Disposizioni Organizzative Annuali FIP per l’anno sportivo 2024/2025 (clicca sul link per consultare le DOA).

Sarà cura della Lega Basket Femminile comunicare nei prossimi giorni, in accordo con la Federazione Italiana Pallacanestro, la composizione dei gironi per il prossimo campionato.

AREA COMUNICAZIONE LBF