Ragusa si aggiudica l’ottava edizione del Memorial Passalacqua nel doppio confronto con Sassari

Ragusa si aggiudica l’ottava edizione del Memorial Francesco Passalacqua. Dopo avere perso infatti di appena due lunghezze, 65-67, il primo incontro con la Dinamo Sassari, ieri sera è stata tutt’altra partita, con Spreafico e compagne che si sono imposte per 89-61. Ma come sempre accade in questi tornei precampionato, al di là del risultato finale, è importante che le giocatrici mettano benzina nelle gambe e che perfezionino tutti i meccanismi di gioco, in vista dei primi appuntamenti ufficiali. “Aspettavamo queste due partite proprio perché dopo tre settimane di allenamento avevamo bisogno di giocare – commenta coach Lino Lardo – non siamo ancora pronti dal punto di vista atletico, ma stiamo lavorando forte con Paolo Modica; le gambe sono ancora pesanti e si è visto soprattutto nella prima giornata, nella seconda leggermente meglio. Quindi l’importante era giocare e giocare con una squadra come Sassari che è sicuramente una compagine importante anche se le mancavano un paio di giocatrici. Ci tenevamo però a fare bene ed anche ad onorare questo torneo che è ovviamente sentito dalla proprietà e dalla famiglia Passalacqua”. Come da tradizione, al termine della manifestazione, sono stati assegnati i premi: coppe per la prima e la seconda squadra classificata, ritirate dalle due capitane, Laura Spreafico per Ragusa e Debora Carangelo per Sassari e consegnate rispettivamente dalla signora Passalacqua, Rosaria Abbate e dal presidente Davide Passalacqua; premio migliore giovane “Nuccia Salerno”, consegnato da Salvatore Iacono, che è andato alla giocatrice di Ragusa, Silvia Pastrello; premio migliore realizzatrice “Francesco Carmelo Dimartino”, consegnato dalla signora Rosa Cannata, che è andato alla giocatrice di Sassari, Debora Carangelo; Mvp del torneo, premio “Maurizio Ferrara”, consegnato dalla signora Rita Albani, che è andato alla giocatrice di Ragusa, Laura Juskaite.

E intanto il prossimo fine settimana, 23 e 24 settembre la formazione biancoverde sarà impegnata in un quadrangolare ad Agropoli, insieme a Battipaglia, Magnolia Campobasso e Oxygen Roma. Poi sarà tempo di campionato.

Michele Farinaccio, Ufficio stampa Passalacqua Ragusa

