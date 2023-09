Reyer Venezia in controllo, sconfitta Brixia

UMANA REYER-RMB BRIXIA BASKET 76-56

Parziali: 19-12; 42-23; 61-39

Umana Reyer: Berkani 18, Villa 7, Nicolodi 4, Pan 4, Meldere 9, Makurat 5, Cubaj 14, Fassina 12, Logoh, Toffolo, Zuccon, Franchini 3 All.Mazzon

RMB Brixia Basket: Landi 3, Zanardi 25, Tomasoni 2, Pinardi, Moreni, Louka 8, Scalvini ne, Rainis 2, Boothe 5, Garrick ne, Skoric 9, Tassinari 2 All.Zanardi

Buona la prima per l’Umana Reyer femminile che nella prima amichevole stagionale supera 76-56 RMB Brixia Basket in una partita mai in discussione. Ottima prova corale per le orogranata che mettono in campo energia e intensità in entrambi i lati del campo facendo divertire i numerosi tifosi reyerini. 18 punti con 4 su 9 da tre per Lisa Berkani, doppia cifra anche per Cubaj con 14 punti e 18 di valutazione e Fassina a 12 punti, 3 rimbalzi e 4 assist.

Impatto positivo per l’Umana

Il quintetto di coach Mazzon è composto da Villa, Fassina, Makurat, Cubaj, Nicolodi. Il duo Fassina-Cubaj firma i primi 8 punti orogranata, la Reyer gioca con energia e grande aggressività difensiva costringendo Brescia a tanti tiri forzati. Zanardi e Louka sono le principali arme offensive biancoblu ma le orogranata continuano ad avere in mano l’inerzia del match: 19-12 dopo i primi dieci minuti di gioco.

Le orogranata continuano a correre

Berkani e Villa danno spettacolo ad inizio secondo quarto ampliando il divario tra le due squadre. La formazione veneziana piazza il primo allungo (36-17 al 16′), Brixia prova a trovare la reazione con un mini parziale di 6-0, ma la fine della seconda frazione è tutta a tinte orogranata che chiudono avanti 43-23 con un canestro di Nicolodi.

Reyer in controllo

Al ritorno dagli spogliatoi la situazione non cambia: è sempre la Reyer a tenere il ritmo gara continuando a spingere sull’acceleratore. Il tabellone recita 61-39 a fine terzo quarto.

Negli ultimi dieci minuti trovano spazio anche le giovani Toffolo, Zuccon e Franchini (che si iscrive a referto con una tripla). L’Umana mette definitivamente in ghiaccio la gara e vince 76-56 la prima amichevole stagionale.

reyer.it