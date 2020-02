Reyer Venezia qualificata in EuroCup Women

La FIBA comunica che è stata cancellata l’ultima partita di regular season di Euroleague Women tra Umana Reyer e TTT Riga, in programma oggi alle 17.30 a Lubiana (inizialmente la partita doveva disputarsi al Taliercio mercoledì 26 febbraio alle 20.00). In seguito alla comunicazione di non voler viaggiare per Lubiana, da parte del Club lettone, l’organizzazione ha disposto la cancellazione dell’evento e spetterà al Giudice Unico prendere una decisione a riguardo del risultato della partita.

In ogni caso, dati i risultati delle gare di ieri sera, l’Umana Reyer è già matematicamente qualificata, con una partita in meno, per il quarti di finale di EuroCup Women.

Uff. Stampa Umana Reyer