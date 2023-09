Rhodigium Basket Day – Udine vince il torneo battendo Ponzano. Rovigo sul podio davanti a Vicenza

Il recap del Rhodigium Basket Day.

LE SEMIFINALI

Rhodigium Basket Day Solmec Rhodigium-Posaclima Ponzano 45-78

Ponzano: Fiorotto 12, Valli 6, Volpato 8, Varaldi 8, Milani 11, Favaretto 9, Gobbo 2, Mosetti 6, Zoleo 2, Pertile 14

Sabato alle ore 20:30 è stata alzata la palla a due per la partita tra Rhodigium e Ponzano. Fin da subito Ponzano ha imposto il proprio gioco, partendo con un parziale di 2-11. Il primo periodo è finito con il punteggio di 10-18 in favore delle ospiti. Una buona prima frazione di partita si conclude con il punteggio di 22-30. Nella prima metà del terzo periodo Ponzano prende il largo, chiudendo con un parziale di 16-26 nel terzo quarto. La luce si è completamente spenta per Rovigo nell’ultimo periodo, concluso con un pesante parziale di 7-22 nei 10′ conclusivi. La partita è quindi finita col punteggio di 45-78.

Rhodigium Basket Day Delser LBS Udine-Velcofin Interlocks Vicenza 58-44

LE FINALI

Rhodigium Basket Day Solmec Rhodigium– Velcofin Interlocks Vicenza 60-58 (FINALE 3-4 POSTO)

Rhodigium: Viviani 24, Martin, Tumeo 5, Battilotti 3, Bonivento 1, Marchetti, Hatch 8, Furlani 6, Ballarin, Zanetti 13, Poletto. All. Pegoraro

Vicenza: Belosevic 17, Bevolo 5, Pellegrini 13, Ruffo 2, Fontana 2, Struma 3, Assentato 7, Pescerico 6, Reschiglian, Valente, Vitari, Togliani 3, Zandra. All. Rebellato.

Domenica alle ore 17 la Rhodigium ha cominciato la partita di consolazione contro Vicenza. Fin da subito Rovigo ha dimostrato la grande determinazione che l’ha contraddistinta per tutta la partita, siglando un parziale di 5-0 in apertura, diventato poi 18-5. Il primo periodo si chiude con il punteggio di 22-14. Il secondo quarto è più plafonato rispetto ai primi 10′, come dimostra il punteggio di 13-12. Le rosso-blu vanno negli spogliatoi con un vantaggio di 9 lunghezze, dopo i liberi di Vicenza, sul 35-26. Al rientro dalla pausa la Rhodigium soffre l’attacco vicentino, capace di imporre un parziale di 16-3 nella prima metà della ripresa, trovando il primo vantaggio della partita sul 38-41. Le fiammate di Sara Zanetti (doppia-doppia da 13 punti e 13 rimbalzi) rimettono Rovigo in carreggiata. La tripla di Silvia Viviani (24 punti con 6 triple) conclude il terzo periodo sul 45-43. Nell’ultimo periodo Rovigo prova a scappare, arrivando sul +6 in occasione del 52-46. Vicenza si riavvicina nell’ultimo minuto di gara, ma i liberi di Viviani congelano il risultato sul 60-58.

Rhodigium Basket Day Posaclima Ponzano-Delser LBS Udine 65-70 (FINALE 1-2 POSTO)



Ponzano: Fiorotto 8, Valli 8, Volpato 4, Varaldi 6, Milani 18, Favaretto 7, Gobbo 5, Mosetti, Zoleo , Pertile 9.

Coach Gambarotto schiera un quintetto di partenza altissimo con Milani, Mosetti, Valli, Varaldi e Fiorotto e l’inizio è tutto per la formazione biancoverde: tripla di Valli, canestro da vicino di Fiorotto e reverse di Milani, 7-0 Ponzano! Udine si scuote ma è costretta al time out dopo 5’ minuti sul 9-4. La APU inizia a trovare ritmo, Pertile infila da dietro l’arco per il 15-10, ma le friulane chiudono il quarto in crescendo e piazzano un parziale di 9-0. I primi 10’ finiscono 16-19. Ronchi spara da 3 e Udine allunga: a metà secondo periodo è -6. La grande ex Matilde Bianchi ci mette del suo e Udine scappa in doppia cifra di vantaggio. Fiorotto si fa sentire sotto i tabelloni, Milani trova due canestri consecutivi e la seconda tripla di Pertile vale il 33-27 a 2’ dalla pausa lunga. Alice Milani colpisce ancora (10 punti a metà), le squadre vanno negli spogliatoi con 6 lunghezze di divario (35-29). La APU riparte forte, ma Pertile spara ancora da dietro l’arco e una scatenata Milani guida la rimonta! Capitan Gobbo pareggia a quota 47 e la solita incontenibile Milani riporta in vantaggio la Posaclima! Un terzo quarto spettacolare termina con Ponzano avanti per 51-50. Quarto periodo che parte con una serie di errori di Ponzano e Udine ne approfitta e scappa sul 57-51 co un 7-0. La risposta arriva dalle mani di Varaldi e Volpato; la tripla di Favaretto porta all’ennesimo pareggio a 4’40” dalla sirena finale. La battaglia continua: Fiorotto raccoglie l’assist di Pertile per il -3, Ronchi e Milani si scambiano un paio di canestri, a 45” dalla fine è 65-66 Udine. Bianchi, freddissima, fa 2/2 dalla lunetta e lancia la APU nel finale! L’ultimo tentativo di Milano fallisce, vince Udine 70-65.

