ROAD TO A2 FEMMINILE – Basket Roma perde a Campobasso ma è la prima finalista del concentramento 4

LA MOLISANA MAGNOLIA CAMPOBASSO 67

BASKET ROMA 66

(15-18, 35-35; 52-54)

CAMPOBASSO: Del Sole 9, Giacchetti 7, Quiñonez 25, Vitali, Trozzola; Baldassarre 10, Bocchetti 5, Moscarella Contreras 11, Moffa, Rizzo. Ne: Mascia e Lallo. All.: Sabatelli.

ROMA: Lucantoni 16, Cedolini 11, Fantini 8, Benini 11, Aghilarre 6; Cenci 1, Bongiorno G. 3, Perone, Di Stefano 5, Pragliola 2, Preziosi 3. All.: Bongiorno L.

ARBITRI: Marianetti (Chieti) e Di Tommaso (Pescara).

NOTE: fallo antisportivo al 15’34” (26-26) per Fantini (Roma). Progressione punteggio: 6-5 (5’), 26-24 (15’), 45-41 (25’), 61-57 (35’). Massimo vantaggio: Campobasso 6 (63-57); Roma 5 (48-53).

La Molisana Magnolia Campobasso infligge la prima sconfitta stagionale al Basket Roma, una squadra sinora sempre andata a segno tra serie B ed Under 19 e, pur non riuscendo a ribaltare il gap patito all’andata al PalaRinaldi e non trovando così la finale per l’A2 femminile del concentramento numero quattro, va a prendersi un referto rosa pesantissimo, ottimo carburante in prospettiva per gli ultimi impegni stagionali dell’under 17 rossoblù, cuore del gruppo di cadetteria. Così, alla fine, a risaltare sono i 25 punti di Blanca Quiñonez (l’ecuadoriana top scoer del match) ed i 26 punti arrivati dalla panchina con le quindicenni Baldassarre e Moscarella (l’all around colombiana) anche loro in doppia cifra.

ALTI E BASSI È di Roma il primo canestro della contesa, ma le magnolie sanno riprendere quota ed arrivare anche a quattro punti di margine sul 9-5. Le capitoline, però, non si scompongono e risalgono la corrente andando a prendersi il periodo con tre punti di margine (15-18).

RIENTRO E PARITÀ Attorno ad una Baldassarre con grande animo in avvio le campobassane si riportano avanti. Il gioco inizia a farsi duro e fisico e Roma tiene botta ai #fiorellinidacciaio che provano ad irretire le proprie avversarie, passando anche a zona. Roma pare non subire il contraccolpo, ,a, sil finale, la tripla di Quiñonez pare dare l’inerzia alle campobassane, ma il finale di periodo racconta di un 35 pari all’intervallo lungo.

TENTATIVO DI FUGA Il tandem sudamericano delle rossoblù (Moscarella prima e poi Quiñonez) prova a dare smalto alle giovani magnolie con le rossoblù che hanno quattro punti di margine a metà periodo, ma ancora una volta le ospiti con i loro principali riferimenti riescono ad essere particolarmente determinate, mettendo a segno una serie di break che le portano anche al massimo vantaggio (48-53) con la colombiana Moscarella che riavvicina le molisane sul finale.

SORRISO FINALE In avvio di ultimo periodo le molisane riescono a rimettere nuovamente la testa avanti arrivando a quattro lunghezze di margine al giro di boa del quarto. Moscarella Contreras, dalla linea dei liberi, sigla il massimo vantaggio delle rossoblù (63-57), ma ancora una volta Roma si riporta sotto. Quiñonez sigilla un nuovo vantaggio campobassano, Roma si riavvicina e sul finale le giovani magnolie festeggiano il successo di uno, sintesi di un percorso in cadetteria totalmente da applausi.

