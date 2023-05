ROAD TO SERIE A2 FEMMINILE – Nel weekend la definizione dei tabelloni

Entra nel vivo la Serie B Femminile. Ultime partite prima del via alla caccia alla Serie A2. Facciamo il punto della situazione.

CONCENTRAMENTO 1 (semifinali 21/27 Maggio – finali 4/10 Giugno)

Lombardia 1 – Perdente ultimo turno Rovigo vs Pordenone (Triveneto 2)

Basket Cavezzo (Emilia Romagna 2) – Vincente ultimo turno TTB Teen Basket vs Basket Pegli (Piemonte 1)



CONCENTRAMENTO 2 (semifinali 21/27 Maggio – finali 4/10 Giugno)

Vincente ultimo turno Rovigo vs Pordenone (Triveneto 1) – Vincente spareggio regionale Puianello vs Basketball Sisters Samoggia (Emilia Romagna 3)

Lombardia 2 – Basket Academy La Spezia (Toscana 2)

CONCENTRAMENTO 3 (semifinali 21/27 Maggio – finali 4/10 Giugno)

Magika Castel San Pietro (Emilia Romagna) 1 – Lombardia 3

PERDENTE BASKET AGROPOLI PAESTUM VS ARIANO (Campania 2) – Thermal Basket (Triveneto 3)

CONCENTRAMENTO 4 (semifinali 21/27 Maggio – finali 4/10 Giugno)

Basket Roma (Lazio 1) – Spareggio 1

VINCENTE BASKET AGROPOLI PAESTUM VS ARIANO (Campania 1) – Jolly Livorno (Toscana 1)