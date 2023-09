Roseto s’impone contro Ancona trascinata da Botteghi

Le ARAN Cucine Panthers Roseto chiudono il loro precampionato con una vittoria battendo, al Palazzetto dello Sport di Mosciano Sant’Angelo, le Basket Girls Ancona con il risultato di 70-63 (punteggio che è stato azzerato alla fine di ogni quarto).

Coach Padovano e il suo staff hanno avuto modo di testare la squadra, in vista della settimana che precede il primo impegno ufficiale di campionato. Partita che è stata equilibrata per tre quarti abbondanti, con le Panthers a scavare il solco decisivo nella quarta frazione. Adesso piccolo break e poi da martedì si torna a sudare e a lavorare in palestra per arrivare pronte alla prima giornata della stagione 2023/2024.

ARAN Cucine Panthers Roseto – Ancona (70-63)

ARAN Cucine Panthers Roseto: Aispurua 13, Resemini, Botteghi 20, Sorrentino 9, Obouh Fegue 8, Cecili 5, Miccio 8, Lemma ne, Bardarè, Mattera 7, Polimene ne, Ugiagbe. All: Padovano

Ancona: Pierdicca 6, Baldetti, Francia 2, Pelizzari, Bona 7, Mataloni 14, Albanelli 10, Yusuf 3, Maroglio, Malintoppi, Boric 12. Coach: Paolasini.

Parziali (20-22, 17-14, 16-16, 17-11)

