Roseto s’impone contro Matelica

Prima uscita amichevole per le ARAN Cucine Panthers Roseto e prima vittoria contro Thunder Basket Matelica-Fabriano. Le rosetane si sono imposte 77-61 (il punteggio si azzerava alla fine di ogni quarto) e il match ha fornito ottimi spunti a coach Padovano e al suo staff tecnico. Tutte le ragazze sono scese sul parquet e in generale si è vista una squadra già affiatata nonostante le poche settimane di lavoro. Non è un caso, infatti, che il PalaMaggetti abbia risposto in maniera calorosa, con 300 tifosi presenti ad applaudire le Panthers a fine partita.

“Per essere il primo test sono molto soddisfatto – ha dichiarato coach Massimo Padovano – abbiamo avuto modo di provare diversi quintetti e abbiamo fatto una buona prestazione contro una squadra competitiva. C’è ancora molto lavoro da fare ma ci tenevamo a fare bella figura davanti al nostro pubblico che, per un’amichevole, è stato numeroso. L’atteggiamento di partenza è quello giusto e sono contento”.

Fa eco anche il direttore sportivo Massimiliano Pasini: “E’ stata una buona prova, dovevamo valutare la chimica della squadra e i segnali sono stati molto positivi. Siamo soddisfatti di questo primo passo nel nostro percorso di avvicinamento al campionato, le ragazze si stanno conoscendo e stanno acquisendo tutte le nozioni tecnico tattiche del coach. Diamo il giusto peso a questa prima amichevole e continuiamo a lavorare”.

ROSETO: n.d.

MATELICA: Gramaccioni 9, Gonzalez 11, Kraujunaite 3, Georgieva 16, Poggio 8, Sanchez 10, Celani, Montelpare 7, Spinaci, Battellini, Ridolfi,

Stronati. Presenti, ma tenute a riposo, Offor, Cabrini, Zamparini e Michelini.

