San Giovanni Valdarno, buon scrimmage contro Umbertide

Primo test della preseason per la Bruschi San Giovanni Valdarno, scesa ieri sul parquet di Umbertide. Un campo amico e che per ovvie ragioni porta subito indietro nel pensiero allo scorso Giugno e alla storica finale di Gara 2, valsa la promozione in A1.

Uno scrimmage utile a entrambi gli allenatori per testare le condizioni e iniziare a metter in pratica i vari schemi di gioco. Alla fine sorride la formazione di coach Matassini, vincitrice di 3 quarti su 4 con azzeramento al termne di ogni frazione. Top scorer Maddie Garrick con 13 punti, mentre chiudono in doppia cifra anche Tassinari, Whitted e Trasi.

Umbertide – Bruschi SGV (10-12, 12-22, 10-17, 16-9)



Bruschi SGV: Varga 2, Schwienbacher 6, Tassinari 12, Trasi 12, Milani 2, Missanelli 1, Garrick 13, Whitted 10, Atanasovska 2, Lazzaro, Bove. All.Matassini

Uff.Stampa Polisprotiva Galli