Sassari, le parole di Bucchi in vista dei playoff: “Vogliamo giocarcela fino in fondo”

onferenza stampa nel club house proprietaria di presentazione dei quarti di finale contro Venezia

Bucchi: “I ragazzi sono stati veramente bravi, hanno fatto un lavoro di grandi sacrifici, non ci accontentiamo mai, abbiamo grande voglia di fare bene, la squadra ieri ha fatto un buon allenamento. C’è voglia di raccogliere i frutti di questa stagione.”

Fattore campo quanto incide?

Bucchi: “Abbiamo avuto un calo ma la cosa importante che la squadra si sia rialzata, abbiamo anche recuperato un po’ di giocatori. Non andiamo con grandi problematiche, non sentiremo tanta pressione.”

Gara basata sui nervi?

Bucchi: “È una squadra che è cambiata, questa pressione e nervosismo si sente meno.”

C’è qualcosa che può cambiare?

Bucchi: “Ci si conosce perché abbiamo fatto due partite nella stagione regolare, ma entrambe le squadre sono cambiate rispetto al passato. Si può aggiustare qualcosa e portare a casa una vittoria”

Cosa serve in più nei playoff?

Bucchi: “L’obiettivo è quello di fare meno errori possibili, sappiamo come difendono e come noi attacchiamo. Il giocatore ha una qualità, noi allenatori prepariamo le partite ma poi dipende dal gioco dei giocatori.”

Bucchi: “Ogni partita è diversa dall’altra, abbiamo avuto un flusso eccellente che ora stiamo recuperando, credo che contro Milano la squadra ha reagito molto bene e nel complesso mi sento pronto per affrontare questo playoff. Vado senza timori e paure, i giocatori faranno differenza.”

Ora ai playoff ci sarà una giornata in più di riposa prima di gara3

Bucchi: “Un giorno sembra poco ma ti aiuta a recuperare. Anche per la salute e per rispetto dei ragazzi che vanno in campo, perché il sovraccarico alla lunga porta a degli sforzi fisici che possono essere pericolosi”

Bucchi: “Possiamo rispondere alla loro fisicità, conterà come giocheremo noi all’attacco”

Venezia è una squadra un po’ più libera rispetto a quella di De Raffaele?

Bucchi :” Si, libera è il termine giusto”

Bucchi: “I pronostici non li guardiamo tanto, quello che dicono gli altri gli diamo il giusto peso sinceramente, noi guardiamo le partite, le nostre riflessioni le facciamo sul campo.”

