Schio, buona la prima. Vittoria in amichevole con Friburgo

Vittoria per 68-65 per il Famila Wuber Schio, prima uscita stagionale che rilascia feedback positivi. Importante il successo, ma sicuramente più importante il ritorno in campo dopo ben sei mesi. Un po’ di ruggine ambo le parti, non poteva essere altrimenti, campo per tutte le effettive a disposizione di Vincent. Domani la replica con Montpellier alle 15.30, importante gestire bene i carichi. Altra ottima notizia è il ritorno in campo di Martina Crippa. Buono l’esordio dei nuovi volti, De Pretto top scorer con 14 punti, bene anche Trimboli e Sottana.

FAMILA WUBER SCHIO [68]: Keys 7, Viviani, Cinili 3, Gruda 13, De Pretto 14, Battilotti, Crippa 3, Andrè 6, Trimboli 7, Harmon 6, Sottana 8. All. Vincent

Uff.Stampa Famila Schio