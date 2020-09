Schio ingrana, battuta anche Montpellier a Friburgo

Ancora buone notizie dal torneo di Friburgo, la tre giorni svizzera ha portato in dote dei responsi convincenti. Vincente anche il secondo test, quello odierno giocato contro Montpellier, ad una ventina di ore dalla sfida con Friburgo. Top scorer è Harmon con 16 punti, le fanno compagnia in doppia cifra: Gruda, Sottana e Andrè.

“Siamo all’inizio della preparazione, non siamo ancora pronte per una partita al massimo” – ha commentato coach Pierre Vincent nell’immediato post partita – “Ho visto passi in avanti offensivamente rispetto a ieri sera contro Friburgo, anche difensivamente siamo cresciute. Abbiamo però vinto contro una squadra incompleta, quindi non significa niente. Importante aver messo basket giocato nelle gambe e non aver incontrato nessun infortunio.”

Un coach Vincent contento, ma che abbassa subito l’eventuale entusiasmo che potrebbe scaturire da una doppia amichevole molto positiva. Anche Schio non è ancora al completo, intanto sono confortanti i segnali arrivati dal torneo di Friburgo. Ora la squadra farà rientro a Schio, il prossimo impegno di pre-season sarà venerdì 18 settembre alle ore 18.00 contro la Reyer Venezia sul campo di Rovigo.

FAMILA WUBER SCHIO [75]: Keys 8, Viviani, Cinili 6, Gruda 14, De Pretto 5, Battilotti, Crippa 2, Andrè 10, Trimboli 3, Harmon 16, Sottana 11. All. Vincent

