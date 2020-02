Schio – Sopron di EuroLega Women si giocherà giovedì a Lubiana

È ufficiale, il match tra Beretta Famila Schio e Sopron Basket si terrà in Slovenia, a Lubiana. Ore frenetiche a livello burocratico per la società. Impensabile provare ad organizzare l’evento sportivo al PalaRomare o in impianti limitrofi (anche a porte chiuse) vista l’emergenza “Coronavirus”. Le tempistiche del calendario però rendevano necessario trovare una soluzione tempestiva, ecco quindi la partita in campo neutro nella capitale slovena. La palla a due avrà luogo dunque giovedì 27 febbraio alle 20 (un giorno dopo rispetto al calendario ufficiale).

Le parole di Paolo de Angelis, direttore generale del Famila Basket:”Dopo una giornata intensa di dialoghi con la federazione internazionale, con le autorità italiane ed anche estere, dopo aver compreso l’impossibilità di giocare qui in questi giorni con l’impossibilità di posticipare la gara vista la concomitanza con l’ultimo turno del girone, si è giunti alla conclusione di individuare Lubiana come miglior soluzione. Ci amareggia non poter giocare davanti al nostro pubblico, sarebbe stata la nostra arma in più, come sempre per altro nei momenti decisivi come questo. Evento imponderabile che ci obbliga a questa scelta, l’evento per tanto sarà visibile in streaming.”

Uff stampa Famila Schio