Schio supera le padrone di casa e vince il Torneo di Tarbes

Con un netto successo in finale per 83-55 sulle padroni di casa, Schio si aggiudica il torneo internazionale di Tarbes. Risultato finale simile a quello di ieri con Euskotren (81-58 in quel caso) ma con uno sviluppo diverso: le francesi, infatti, a differenza delle spagnole sono rimaste in gara fino al 20’ (32-39) salvo poi cedere il passo alla maggiore qualità ed esperienza delle orange.Ben sei le scledensi in doppia cifra con un attacco che ha prodotto motto sia dalle piccole che dalle lunghe senza una dominatrice assoluta a livello realizzativo. Buone le percentuali al tiro soprattutto dall’arco (con un 40% merito soprattutto del 3/6 di Penna) e la presenza a rimbalzo ma la vera differenza si è vista nel gioco corale con Schio che ha più che raddoppiato Tarbes alla voce assist (27 a 12).Il Famila rientrerà ora a Schio per un’altra settimana di lavoro prima di volare a Cagliari per un altro torneo in cui testare i progressi degli allenamenti.Tarbes Gespe Bigorre – Famila Wuber Schio 55-83 (11-18, 32-39, 41-57)Tarbes Gespe Bigorre: Leite 19, Foppossi 4, Fora 4, Droguet 8, Monasse 0, Zodia 5, Malonga 15, Tomasicka 0, Marcq ne, Dorleans neFamila Wuber Schio: Bestagno 11, Sottana ne, Sivka 7, Verona 0, Guirantes 14, Crippa 0, Chagas 12, Keys 12, Penna 15, Reisingerova 12

UFF.STAMPA FAMILA SCHIO