Serie A1 e Serie A2, l’agenda del precampionato

Si torna in campo! Fine agosto e il mese di settembre sono storicamente dedicati a test, amichevoli, preparativi in vista della nuova stagione sportiva. Tra Serie A1 e Serie A2 tanti appuntamenti da non perdere. Ecco il nostro prospetto dei match a oggi annunciati dalle società, in continuo aggiornamento, con tutte le partite!

(in aggiornamento)

26-28 agosto

Doppio scrimmage Famila Wuber Schio-London Lions (Kranjska Gora)

29 agosto

CLV-Limonta Costa Masnaga-Oregon State (Costa Masnaga, Costa Dome, ore 19)

2 settembre

La Molisana Magnolia Campobasso-PF Umbertide (Campobasso, La Molisana Arena, ore 17)

Umana Reyer Venezia-RMB Brixia Basket (Venezia, Palasport Taliercio, ore 17)

Delser LBS Udine-Solmec Rhodigium (Udine, PalaBenedetti, ore 19)

Torneo di Tarbes con Famila Wuber Schio, Tarbes, Montpellier e IDK Euskotren

Scrimmage Velcofin Interlocks Vicenza-Nuova Pall. Treviso

3 settembre

E-Work Faenza-Polisportiva Galli San Giovanni Valdarno (Faenza, PalaBubani, ore 19)

Torneo di Tarbes con Famila Wuber Schio, Tarbes, Montpellier e IDK Euskotren

5 settembre

Paok Salonicco-O.ME.P.S. Battipaglia

PF Varese-BCC Derthona Basket (Azzate)

6 settembre

San Giorgio MantovAgricoltura-Scandiano (Mantova, PalaSguaitzer, ore 21)

XX Edizione BSL Delser LBS Udine-Graz

Cestistica Spezzina-Use Rosa Scotti Empoli

Aris Salonicco-O.ME.P.S. Battipaglia

7 settembre

Scrimmage Umana Reyer Venezia-Posaclima Ponzano (Venezia, Palasport Taliercio)

8 settembre

Panathinaikos-O.ME.P.S. Battipaglia

9 settembre

Alama San Martino di Lupari-Alperia Basket Club Bolzano (San Martino di Lupari, PalaLupe, ore 17)

E-Work Faenza-La Molisana Magnolia Campobasso (Faenza, PalaBubani, ore 18)

Solmec Rhodigium-BSL San Lazzaro (Rovigo, Palazzetto dello Sport, ore 18.30)

San Giorgio MantovAgricoltura-Nuova Pall. Treviso (Mantova, DLF, ore 19)

P.F. Umbertide-Stella Azzurra Roma (Umbertide, PalaStaccini)

ARAN Cucine Panthers Roseto-Halley Thunder Matelica (Roseto degli Abruzzi, PalaMaggetti)

Polisportiva Galli San Giovanni Valdarno-USE Rosa Scotti Empoli (San Giovanni Valdarno, PalaGalli)

BCC Derthona Basket-Allianz Geas (Casale Monferrato)

CLV-Limonta Costa Masnaga-Cestistica Spezzina

Ecodem Alpo-Puianello

Olympiacos-O.ME.P.S. Battipaglia

10 settembre

Umana Reyer Venezia-Virtus Segafredo Bologna (Rovigo, Palazzetto dello Sport)

Torneo di Cagliari con Famila Wuber Schio, DVTK Miskolc, Dinamo Banco di Sardegna Sassari e RMB Brixia Basket

11 settembre

Torneo di Cagliari con Famila Wuber Schio, DVTK Miskolc, Dinamo Banco di Sardegna Sassari e RMB Brixia Basket

12 settembre

Thermal Basket-Gattamelata (Abano Terme, PalAlberti, ore 19.30)

13 settembre

Scrimmage Umana Reyer Venezia-WomenApu Delser LBS Udine

Allianz Geas-Virtus Segafredo Bologna (Sesto San Giovanni, PalaNat)

Velcofin Interlocks Vicenza-Ecodem Alpo

Pol. Galli San Giovanni Valdarno-P.F. Umbertide (San Giovanni Valdarno, Palagalli)

15 settembre

Memorial “Francesco Passalacqua”: Passalacqua Ragusa-Dinamo BDS Sassari (Ragusa, PalaZama)

Scrimmage Umana Reyer Venezia-BCC Derthona Basket (Venezia, Palasport Taliercio)

16 settembre

6° Torneo “Campobasso per lo sport” con La Molisana Magnolia Campobasso, O.ME.P.S. Battipaglia, Basket Roma e Panthers Roseto (Campobasso, La Molisana Arena)

Memorial “Francesco Passalacqua”: Passalacqua Ragusa-Dinamo BDS Sassari (Ragusa, PalaZama)

Trofeo del Cinquantenario con Famila Wuber Schio, Alama San Martino di Lupari, RMB Brixia Basket e Tarbes (Schio, PalaRomare)

Rhodigium Basket Day con Solmec Rhodigium, Posaclima Ponzano, Delser LBS Udine e Velcofin Interlocks Vicenza

Torneo di Costa Masnaga con CLV-Limonta Costa Masnaga, Dimensione Bagno Carugate, Basket Foxes Giussano e Torino Teen Basket

Ecodem Alpo-San Giorgio MantovAgricoltura (Villafranca di Verona, Pala Alpo, ore 18)

Trofeo Lombardia: Sanga Milano-Allianz Geas (Milano, Bocconi Sport Center, ore 19.30)

Virtus Segafredo Bologna-E-Work Faenza (Castel San Pietro, PalaFerrari, ore 20)

Stella Azzurra Roma-P.F. Umbertide (Roma, Arena Altero Felici)

Use Rosa Scotti Empoli-Cestistica Spezzina

Nuova Pall. Treviso-Futurosa #Forna Basket Trieste (Treviso, PalaPascale)

17 settembre

6° Torneo “Campobasso per lo sport” con La Molisana Magnolia Campobasso, O.ME.P.S. Battipaglia, Basket Roma e Panthers Roseto (Campobasso, La Molisana Arena)

Trofeo del Cinquantenario con Famila Wuber Schio, Alama San Martino di Lupari, RMB Brixia Basket e Tarbes (Schio, PalaRomare)

Rhodigium Basket Day con Solmec Rhodigium, Posaclima Ponzano, Delser LBS Udine e Velcofin Interlocks Vicenza

Torneo di Costa Masnaga con CLV-Limonta Costa Masnaga, Dimensione Bagno Carugate, Basket Foxes Giussano e Torino Teen Basket

San Giorgio MantovAgricoltura-E-Work Faenza (Bancole, Palazzetto dello Sport, ore 18)

20 settembre

Allianz Geas-BCC Derthona Basket (Sesto San Giovanni, PalaNat)

Thermal Basket-Nuova Pall. Treviso (Montegrotto Terme, PalaBerta, ore 20)

San Giorgio MantovAgricoltura-Cavezzo (Mantova, PalaSguaitzer, ore 21)

Cestistica Spezzina-Polisportiva Galli San Giovanni Valdarno (La Spezia, PalaMariotti)

Ecodem Alpo-Velcofin Interlocks Vicenza

22 settembre

Solmec Rhodigium-Techfind San Salvatore Selargius (Rovigo, Palazzetto dello Sport, ore 18.30)

23 settembre

Torneo di Agropoli con O.ME.P.S. Battipaglia, La Molisana Magnolia Campobasso, Passalacqua Ragusa e Oxygen Roma Basket (Agropoli, PalaDiConcilio)

Torneo a Troistorrents con RMB Brixia Basket

Torneo di Broni con PF Broni, Riva Basket, Dimensione Bagno Carugate e Torino Teen Basket

Thermal Basket-Techfind San Salvatore Selargius (Montegrotto Terme, PalaBerta, ore 14.30)

E-Work Faenza-Allianz Geas (Faenza, PalaBubani, ore 18)

San Giorgio MantovAgricoltura-Solmec Rhodigium (Mantova, PalaSguaitzer, ore 19)

Alama San Martino di Lupari-Polisportiva Galli San Giovanni Valdarno (San Martino di Lupari, PalaLupe)

Halley Thunder Matelica-ARAN Cucine Panthers Roseto (Cerreto d’Esi, PalaChemiba)

Nuova Pall. Treviso-Ecodem Alpo (Treviso, PalaPascale)

24 settembre

Torneo di Agropoli con O.ME.P.S. Battipaglia, La Molisana Magnolia Campobasso, Passalacqua Ragusa e Oxygen Roma Basket (Agropoli, PalaDiConcilio)

2° Torneo “Siram Veolia” con Cestistica Spezzina, PF Umbertide, Jolly Acli Livorno e Nico Basket Femminile

Torneo a Troistorrents con RMB Brixia Basket

Torneo di Broni con PF Broni, Riva Basket, Dimensione Bagno Carugate e Torino Teen Basket

25 settembre

2° Torneo “Siram Veolia” con Cestistica Spezzina, PF Umbertide, Jolly Acli Livorno e Nico Basket Femminile

26 settembre

PF Umbertide-Polisportiva Galli San Giovanni Valdarno (Umbertide, PalaStaccini)

Posaclima Ponzano-Thermal Basket

27 settembre

Pol. Galli San Giovanni Valdarno-P.F. Umbertide (San Giovanni Valdarno, PalaGalli)

28 settembre

Oxygen Roma Basket-Polisportiva Galli San Giovanni Valdarno (Guidonia Montecelio, Palazzetto dello Sport)

Umana Reyer Venezia-Thermal Basket

29 settembre

Nuova Pall. Treviso-Posaclima Ponzano

30 settembre

Torneo di Venaria con Torino Teen Basket, Libertas Moncalieri, Granda College Cuneo e Basket Foxes Giussano

San Giorgio MantovAgricoltura-Alperia Basket Club Bolzano (Mantova, PalaSguaitzer, ore 18)

Cestistica Spezzina-CLV-Limonta Costa Masnaga

BCC Derthona Basket-Halley Thunder Matelica (Zola Predosa)

ARAN Cucine Panthers Roseto-Basket Girls Ancona (Mosciano S. Angelo, Palasport)

Use Rosa Scotti Empoli-P.F. Umbertide (Empoli, PalaSammontana)

1 ottobre

XXI Opening Day, partita d’esibizione: Oxygen Roma Basket-Ecodem Alpo (Schio, PalaRomare, ore 11.45)

Torneo di Venaria con Torino Teen Basket, Libertas Moncalieri, Granda College Cuneo e Basket Foxes Giussano

Solmec Rhodigium-Pallacanestro Vigarano (Rovigo, Palazzetto dello Sport, ore 18.30)

