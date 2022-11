Serie A1 Techfind – Si gioca di sabato il nono turno, riflettori su Bologna-Venezia

La Techfind Serie A1 anticipa interamente al sabato, per far spazio alle Nazionali, e il nono turno presenta diversi match imperdibili.

Grande partita al PalaDozza tra Virtus Segafredo Bologna e Umana Reyer Venezia (ore 18.30, diretta in chiaro LBF TV, su MS Channel e canale Twitch italbasketofficial): la domanda è se Venezia, 12 vittorie di fila per iniziare l’annata, manterrà l’imbattibilità stagionale in quello che è il primo vero scontro con una delle due finaliste della scorsa stagione, non avendo disputato la Supercoppa. Entrambe le squadre vengono dagli impegni europei, con esiti diversi: vittoria veneta, mentre Bologna ha perso in casa con il Fenerbahce e la formazione di coach Ticchi certamente vorrà rifarsi davanti al suo pubblico, per provare l’aggancio alle orogranata in classifica: in più, lo scontro diretto a favore potrebbe esser decisivo nella corsa a un miglior seeding per la Coppa Italia, a portata di entrambe le squadre. Partita molto particolare proprio per il già citato coach Ticchi, tra i principali artefici dello storico Scudetto Reyer del 2021, dunque vero e proprio ex di lusso dell’incontro.

Molta curiosità attorno alla partita tra E-Work Faenza e Passalacqua Ragusa (ore 20.30, diretta esclusiva LBF TV): le siciliane in settimana hanno annunciato il nuovo allenatore, quel Lino Lardo che a breve sarà guida delle Azzurre nei prossimi Qualifiers di Eurobasket 2023, da ct. Ragusa sconfitta da Sassari, è probabilmente in uno dei peggiori momenti dei 10 anni di Serie A1 vissuti sotto la gestione Passalacqua: al PalaBubani le “Aquile” vogliono la vittoria, ma di mezzo c’è una Faenza decisamente rognosa per tutti in questo inizio stagione.

Se Ragusa non sorride, al quarto posto per il ruolo d’incognita dietro le “Big 3” è sfida aperta tra Banco di Sardegna Dinamo Sassari e Allianz Geas. Sassari (ore 20.30, diretta esclusiva LBF TV) viene dalle fatiche europee in una gara giocata tra l’altro con una Ciavarella poi acciaccata, nella vittoria contro Roche Vendee. Geas ha avuto qualche problema d’infortuni nelle ultime settimane, ma con Lucca le situazioni spinose sono già rientrate e si è vista una squadra di Zanotti straripante.

La Parking Graf Crema, dopo l’incredibile (nella sostanza) vittoria contro San Martino, è lanciatissima e sfida La Molisana Magnolia Campobasso (ore 20.30, diretta esclusiva LBF TV). Le molisane fanno i conti delle indisponibili: con Quinonez ferma ai box, con Schio si è fermata pure Parks e per espugnare Crema sarà certamente necessaria anche lei, alla causa delle ospiti. Crema nelle ultime due uscite senza Dickey, oltre alla lungodegente Pappalardo: va detto che comunque le prestazioni della squadra di coach Piazza non hanno risentito dell’assenza della USA, specie a San Martino.

Proprio dal Fila San Martino di Lupari ci si attende una risposta, contro RMB Brixia Basket (ore 20.30, diretta esclusiva LBF TV). Le bresciane vengono da una sconfitta a Moncalieri in cui non è bastato l’esordio di Morra per trovare una vittoria fondamentale per la classifica: ci proveranno con le giallonere che però non possono permettersi più passi falsi, se vogliono rimanere in zona Final Eight di Coppa Italia.

La Bruschi San Giovanni Valdarno, in piena ricostruzione dell’organico dopo l’arrivo di Koizar, si trova contro l’Akronos Moncalieri (ore 19, diretta esclusiva LBF TV): alle piemontesi contro Brescia è bastata una grande Westbeld e l’impatto di Sklepowicz per vincere nonostante l’assenza di diverse giocatrici chiave, prolungata tra l’altro (ricordiamo: Tagliamento, Sagerer, Cordola, Berrad, Mitchell). Coach Spanu conta di recuperare almeno Mitchell per la trasferta toscana, altro crocevia in zona salvezza.

Impegno proibitivo per il Gesam Gas E Luce Lucca che affronta il Famila Wuber Schio (ore 20.30, diretta esclusiva LBF TV). Curiosamente le scledensi, ma non è di certo una novità, con la vittoria di Campobasso sono già matematicamente qualificate alle Final Eight di Coppa Italia in virtù degli incroci anche in termini di scontri diretti: per Lucca invece c’è da guardare la parte bassa della classifica, per uscire da un momento negativo e delicatissimo.

In occasione della nona giornata di campionato, andrà in onda anche Lo speciale per seguire tutte le partite della domenica della Techfind Serie A1 in simulcast: “LBF Gameday” in programma sabato, inizio live alle 18.15, sul Canale Twitch del collaboratore LBF “zepolino” (Riccardo Randi).

