Serie A2 – Iniziata la preparazione del Basket Girls Ancona

In una tiepida serata di fine agosto è iniziata la nuova avventura del Basket Girls Ancona. Nella sede della Società biancorossa, le cui pareti sono addobbate dalle immagini e ricordi che hanno scritto la storia della pallacanestro anconetana femminile, la nuova squadra dorica si è radunata con il sogno di poter magari aggiungere la propria foto a quelle già incorniciate al muro. Un incontro informale attorno al tavolo verde tra i vertici societari, con a capo il Presidente Fabio Sturani, e il gruppo di giocatrici pronte a iniziare questa nuova esperienza che le vedrà protagoniste del prossimo campionato di Serie A2.

Tanti volti conosciuti e qualche novità che si è subito integrata con chi è ormai di casa. Il Presidente Sturani a nome dell’intera Società ha dato il benvenuto alle ragazze che dopo aver ricambiato i saluti si sono catapultate in campo per il primo approccio con il parquet. Ad accogliere la squadra ovviamentcoach Sandro Castorina, a capo del suo collaudato staff tecnico che vede la presenza di Daniela Montanari nelle vesti di primo assistente, Nicolas Crucitti come preparatore fisico e Federico Recanatini, secondo assistente e unica novità all’interno del team. Presente anche Massimiliano Paoltroni, pronto a prendersi cura dei muscoli delle atlete. A seguire con attenzione le operazioni il DG biancorosso, Luca Piccionne e l’immarcescibile tuttofare Roberto Marincioni.

Curiosità ovvia per le nuove arrivate che hanno fatto capolino per la prima volta al Palarossini. Sorridente e solare la francese Diane Diene, affiancata da Ludovica Albanelli nel ruolo di interprete e che ritorna a casa dopo l’anno a Matelica. Sorriso nel volto abbronzato di Serena Bona, già pronta a recitare un ruolo di leader all’interno dello spogliatoio. E’ una novità, ma ha già giocato al Palarossini da avversaria dei colori dorici, la giovane jesina Agnese Gianangeli, subito accolta dal resto del gruppo composto dalle confermate Mataloni, Maroglio, Pelliccetti, Mandolesi, Garcia, Baldetti, Rimi e capitan Pierdicca che inizia l’avventura in disparte visto il suo lungo percorso riabilitativo dopo la recente operazione al ginocchio. Raggiungerà la squadra in settimana Abi Yusuf di rientro dalla Nigeria.

Il programma della prima settimana di preparazione prevede sedute serali al Palarossini essenzialmente di carattere atletico con il preparatore Crucitti che inizierà a forgiare i muscoli delle giocatrici. Dal 29 agosto razione di lavoro raddoppiata con l’aggiunta di sedute mattutine. Prima amichevole fissata per il 10 settembre in trasferta ad Umbertide.

Questo il calendario completo delle gare di preseason

10.09 Umbertide-Basket Girls An

18.09 Basket Girls An-Panthers Roseto

21.09 Basket Girls An-Thunder Matelica

24.09 Basket Girls An-Basket 2000 Senigallia

01.10 Torneo di Agropoli con Battipaglia, Vigarano, Roseto

02.10 Torneo di Agropoli con Battipaglia, Vigarano, Roseto

Prima giornata di campionato, sabato 8 ottobre al Palascherma contro Savona