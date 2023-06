La B femminile esce sconfitta da gara 1 della serie finale per la promozione in A2 femminile contro il Jolly Acli Livorno, e adesso al gruppo di coach Bongiorno servirà una prova senza sbavature mercoledì al Palarinaldi per cercare di ribaltare il punteggio. In un Palacosmelli gremito e rumoroso il Basket Roma inizia con personalità, controllando il ritmo e chiudendo gli spazi difensivi, tanto che dopo quattro minuti sul 4-10 coach Pistolesi deve spendere il primo time-out. Al rientro in campo Livorno impatta con le triple di Ceccarini e Rosellini, ma il Basket Roma risponde con un 5-0 firmato da Aghilarre e Benini e va al primo intervallo sul 16-22. Livorno si mette a zona 2-3 a inizio secondo quarto, ma il Basket Roma continua a trovare tiri in ritmo e aggiorna il massimo vantaggio sul 18-29. Livorno però è squadra di esperienza, e rimane aggrappata alla partita con i rimbalzi d’attacco e procurandosi tanti falli (10 contro 4 il bilancio del secondo quarto), che diventano tiri liberi dopo il bonus raggiunto dal Basket Roma già dopo tre minuti e mezzo. Il Basket Roma ha un lungo passaggio a vuoto offensivo, così il gap si chiude progressivamente, e la tripla allo scadere di Giari fissa la parità a quota 35. Il terzo quarto inizia con le triple di Aghilarre e Benini, che danno nuovamente due possessi di vantaggio al Basket Roma, che allunga ancora con la terza tripla di giornata di Benini costringendo Livorno al timeout sul 39-47. Livorno ricuce ancora con un 5-0 firmato da Giari e Rosellini, ma deve richiamare in panchina Garcia Leon con quattro falli e nel finale la tripla di Cedolini porta a sette punti il vantaggio di Roma. Il tiro pesante di Rosellini apre l’ultimo quarto, che si gioca in un clima da corrida con il pubblico di casa che spinge le proprie atlete. Ancora una volta, come nel secondo quarto, decisivi i falli: nove a cinque a favore di Livorno, ma a fare la differenza sono soprattutto i tiri liberi: cinque per il Basket Roma, quattordici, di cui tredici convertiti, per Livorno. Non bastano a Roma le iniziative sotto canestro di Fantini, che segna sette punti nell’ultimo quarto: il sorpasso della squadra di casa arriva sul 63-62 a tre minuti dalla fine. Roma cerca di rimanere a contatto con i canestri di Lucantoni, ma è Ceccarini, Mvp dell’incontro, a segnare i canestri finali, compresa la tripla sulla sirena che fissa il risultato finale sul 73-66, massimo vantaggio per Livorno.

Serie B femminile – concentramento 4, finale, gara – Jolly Acli Livorno 73 – Basket Roma 66

Parziali: 16-22, 19-13, 13-20, 25-11

Jolly Acli Livorno: Rosellini 13, Ceccarini 25, Orsini, Giari 8, Corti, Sassetti 11, Barsotti, Egwoh, Evangelista 9, Costa 2, Garcia Leon 5. All. Pistolesi, ass. Menichetti, prep. fisico Ottaviani, dir. Paoli.

Basket Roma: Di Stefano 2, Pragliola 2, Perone, Lucantoni 11, Cedolini 14, Fantini 12, Benini 11, Preziosi 2, Aghilarre 12, Cenci, Bongiorno. All. Bongiorno, ass. Canini, prep. fisica Tonni, dir. Curiale

Tiri liberi: Jolly Acli 23/32, Basket Roma 10/17

UFF.STAMPA BASKET ROMA