Il Basket Roma è in festa. La formazione capitolina è la prima squadra a salire in Serie A2, ribaltando la sconfitta subita all’andata. Jolly Livorno non ha infatti saputo difendere il più sette maturato all’andata, quando le toscane s’imposero 73-66 davanti al pubblico amico. Il ritorno è praticamente un monologo, con Roma che trova subito l’allungo a metà gara imponendosi poi 65-51.