In archivio la prima giornata delle Final Four di Lombardia che decreteranno 3 delle 4 formazioni qualificate per gli spareggi nazionali. Giussano batte in volata Milano Basket Stars, mentre Albino batte Canegrate.

RISULTATI

Milano Basket Stars – Giussano 55-58 (13-24, 33-31, 46-43)

Albino – Canegrate 52 49 (17-17, 27-25, 42-35)

IL PROGRAMMA DEL 2 TURNO



Giussano – Canegrate ore 19

Albino – Milano Basket Stars 21.15