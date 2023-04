Serie B – Impresa Salerno, passo falso di Roseto

Che serata, che vittoria. Bellissima, importantissima. La Lars Virtus Arechi Salerno risponde presente dopo il brutto ko rimediato nel derby del weekend scorso e lo fa fermando una corazzata come la Liofilchem Roseto. Al Pala Longo finisce 77-73 al termine di una gara piacevole e intensa.

La gara: con Bottioni ancora out, coach Ponticiello si affida all’inizio a Beatrice che dopo cinque minuti però è costretto già a lasciare le chiavi della regia causa due falli a carico (diventeranno poi tre al 19’). In quintetto, ovviamente, c’è spazio anche per Zucca che pronti via prova a mettere subito le cose in chiaro, non solo in attacco ma anche nella propria metà campo. Di fronte, però, c’è una grande del campionato, che vuol dire una squadra capace di poter far male in qualsiasi momento. Un esempio? Due triple in pochi secondi di Santiangeli attorno al 5’ e la Virtus senza rendersene conto si trova sul 6-14 (il -8 diventerà poi -12). Ma Salerno è brava a non uscire dalla partita. Mai. Prima Sulina realizza la tripla del -5 all’8’, poi Moffa il canestro del -2 all’11’ e infine il duo Rinaldi-Zucca costruisce anche il -1 al 18’ dopo il nuovo tentativo di allungo degli ospiti. Una trama che viene riproposta anche per gran parte della ripresa, prima del colpo da ko inflitto dai blaugrana. Nel terzo quarto infatti da una parte Santiangeli prova a far scappare via Roseto mentre dall’altra Sulina non smette di stupire e con il supporto dell’altro under Capocotta costruisce il primo vero vantaggio di serata (53-52 al 29’), nel quarto periodo invece al 34’ Moffa regala il nuovo vantaggio a Salerno che di fatto spacca in due la partita. In un attimo la forbice si allarga prima sul +7 dopo le triple di Rinaldi e Zucca e poi sul +9 al 35’ (69-60) dopo la schiacciata di Moffa che costringe Roseto a bloccare il cronometro. Ma non la voragine nel punteggio. Perché nonostante il tentativo di rimonta (-4) non c’è ormai nulla da fare contro una scatenata Virtus.

LARS VIRTUS ARECHI SALERNO-LIOFILCHEM ROSETO 77-73 (17-22, 35-37, 53-54)

Virtus: Zucca 16, Moffa 15, Beatrice, Caporaso ne, Rinaldi 18, Capocotta 2, Loiq ne, Mastroianni, Kader ne, Donadoni 8, Sulina 16, Birindelli 2. Coach: Ponticiello

Roseto: Amoroso 13, Santiangeli 16, Di Emidio 2, Giansante ne, Dincic 7, Nikolic 14, Natalini, Morici 8, Zampogna 11, Seck 2. Coach: Quaglia

Arbitri: Bernassola e Giovagnini.

Salerno, lì 06/04/2023

