SERIE B UFFICIALE – Corato ingaggia Mrgic

Non si è ancora spento il grande entusiasmo per la meritata e bella vittoria contro Avellino che l’Adriatica Industriale Corato ha deciso di regalare ai suoi tifosi un nuovo atleta per rendere il roster ancora più competitivo per tentare la scalata in classifica.

La società coratina infatti ha ingaggiato per il resto della stagione Aleksandar Mrgic, classe 2002 che nella scorsa stagione ha giocato a Pegli in serie C Silver.

Nato il 10 aprile 2002 in Serbia e portato in Italia nel 2018 da Milan Josic, coach esperto di giovani, Mrgic è cresciuto cestisticamente nel settore giovanile di Varese. Ala serba ma con passaporto croato di 2,02 metri, ha svolto tutta la trafila giovanile tra Varese appunto, Oleggio e poi Pegli, dove ha giocato il suo primo campionato senior a neanche 20 anni con numeri ragguardevoli.

Mrgic infatti ha segnato una media di oltre 13 punti a partita con un high stagionale di 27 punti contro Torino.

Fisico possente ma allo stesso tempo molto dinamico, Mrgic è devastante sotto canestro dove fa valere chili e centimetri a rimbalzo.

Discrete percentuali anche nel tiro da 3 ed una buona attitudine difensiva ne fanno, insieme alla giovane età e ad una grande cultura del lavoro, un prospetto giovane ma molto interessante.

Altro gran colpo quindi per la società del presidente Marulli, che ha bruciato altre squadre interessate al suo acquisto riuscendolo a portare nella città delle quattro torri.

Un nuovo innesto, peraltro nel reparto under, che potenzia il roster garantendo ancora più rotazioni e versatilità alla squadra coratina, già a partire dal big match di domani a a Bisceglie visto che il ragazzo è già disponibile e si sta già allenando coi suoi nuovi compagni.

In bocca al lupo e benvenuto nella grande famiglia neroverde Aleksandar!!!

