SPAREGGI B FEMMINILE – Basketball Sisters passa anche ad Albino e va in finale

G.S. EDELWEISS ALBINO vs BASKETBALL SISTERS 66 – 86 (27-28, 40-51, 56-66)

ALBINO: Birolini 15, Agazzi 12, Lussana ne, Patelli 3, Panseri ne, Laube 8, Surini, Testa 3, Carrara 16, Della Corte 9. All.Astolfi

BASKETBALL SISTERS: Bortolani 3, Koral 22, Tartarini 10, Bernardini 2, Righi ne, Palmieri 18, Cattabiani 3, Ampollini, Daidone 8, Grandini 2, Melloni (Cap.) 16, Zarfaoui 2. All. Palmieri

Continuando a giocare per tutti i 40′, senza mai mollare nemmeno per un istante, le Basketball Sisters hanno vinto Gara 2 ad Albino di 20 lunghezze, per 86 a 66, chiudendo la Semifinale Nazionale Playoff del Concentramento 3 per 2 a 0!

Subito in vantaggio le Sisters nel primo quarto, cancellando immediatamente il ricordo dei primi minuti di Gara 1 e segnando a raffica, ma le giocatrici della G.S. Edelweiss riescono a riavvicinarsi e si riportano addirittura a -1 alla prima sirena, 27-28, segnale inequivocabile che non sarà facile…

Però ci siamo, le Pumas ripartono forte, segnano 4 punti in fila, Albino realizza il primo canestro ma rispondiamo con altri 5 punti, portandoci a +10, 29-39. Quindi addirittura a +12 sul 31-43, le padrone di casa realizzano due canestri consecutivi, ma torniamo in doppia cifra, quindi nuovamente a +12 sul 39-51, prima del 40-51.

Scatenata Zeynep Koral con 20 punti, 11 dei quali nel secondo quarto, seguita da Giorgia Palmieri con 12, Elena Melloni con 9 e Sofia Tartarini con 6.

Già riportati i numeri della prima metà di gara, ecco quelli della seconda metà. Che ha visto le Pumas lottare nel terzo quarto, spegnendo sul nascere ogni tentativo di rimonta della G.S. Edelweiss, anzi allungando fino al doppio +14 del 47-61 e 54-68, e raggiungere poi la terza sirena sul +9 del 56-65.

E nell’ultimo quarto, tornate immediatamente a +10, le ragazze di Luca Palmieri hanno ricominciato immediatamente a spingere, con quella progressione che le ha portate via via ad aumentare il vantaggio fino a toccare il +22 sul 62-84, per poi chiudere la partita sul +20 del 66-86 e, finalmente, festeggiare!

UFF.STAMPA BASKETBALL SISTERS