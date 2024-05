By

In archivio la Final Four Piemonte. La due giorni di sfide ha decretato Bkb Torino come vincitrice e vedrà quindi la formazione torinese disputare i concentramenti nazionali.

FINALE



Basket Pegli vs BKB Torino 52-57

SEMIFINALI

Basket Pegli (1) vs BCC Derthona Basket (4) 66-57

Granda College Cuneo (2) vs BKB Torino (3) 69-74