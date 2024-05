SPAREGGI B FEMMINILE – Cavezzo allunga nel finale, Bolzano sconfitta nel match di andata

WamGroup Basket Cavezzo – Acciaierie Valbruna Bolzano 63-56 (14-11, 33-27, 40-38)

WAMGROUP BASKET CAVEZZO: Siligardi 8, Zanoli 7, Cariani, Kolar 3, Verona 20, Maini 5, Costi 10, Calzolari 7, Stefanini ne, Zucchi ne , Pronkina 3. All. Piatti

ACCIAIERIE VALBRUNA BOLZANO: Karali 9, Chrysanthidou 2, Mingardo ne, Cela 13, Weissensteiner ne, Desaler, Fall 23, Schwienbacher 5, Villarini 4, Profaiser ne, Ladalardo ne, Thartori ne. All. Viale

La Wamgroup conquista la prima delle due sfide contro Acciaierie Valbruna Bolzano al termine di un match ad alto contenuto fisico. Le piovre si portano avanti nella serie, con gara 2 che si giocherà in terra altoatesina domenica prossima. Cavezzo è brava a partire con il piede giusto, ma Bolzano non molla la presa. A fine primo quarto le padrone di casa sono avanti di tre, per poi allungare a +6 dopo 20’. Al rientro in campo sono le ospiti a farsi trovare pronte e a travolgere le piovre con un parziale di 3-11 con cui accorciano lo svantaggio a sole due lunghezze a 10’ dalla fine. Nell’ultimo quarto sale in cattedra tutta l’esperienza di Verona e Costi, abituate a occasioni così importanti, che con i loro 30 punti totali danno lo strappo vincente per portare a casa gara 1. Con un paio di secondi da giocare Cavezzo si fa trovare impreparata e subisce un canestro da due che da nuova linfa vitale per il ritorno alle altoatesine. Le padrone di casa chiudono il match sul 63-56 totali, sapendo che ciò non può dare troppa tranquillità per il match di domenica prossima.

Simone Di Vaio – Basket Cavezzo